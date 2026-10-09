A diario nos enfrentamos con rutinas que pueden ser desgastantes y eso se nota a simple vista en nuestra imagen. Es que el rostro evidencia el cansancio de diferentes maneras y este es el motivo por el que muchos recurren al maquillaje como la gran solución.

Natalia Alcocer da su opinión sobre la nominación de Pascal Nadaud en La Granja VIP: “Se me hizo lo justo”

Los cosméticos bien utilizados pueden ser grandes aliados en cada jornada. A través de ellos no solo podemos resaltar ciertas facciones, sino que también podemos disimular imperfecciones y el cansancio.

Beneficios del maquillaje

Tras lo señalado, los expertos en belleza remarcan que para disimular el cansancio en el rostro, la clave está en hidratar muy bien la piel antes de empezar para devolverle la jugosidad natural. Luego, es necesario aplica un corrector fluido de un tono similar a nuestra piel.

Estos, señalan, son los principales pasos que se recomiendan para aprovechar al máximo los beneficios de los cosméticos en nuestro día a día. El maquillaje bien utilizado puede ser nuestro gran aliado, sobre todo cuando el rostro evidencia nuestro agotamiento.

Corrector para disimular el cansancio

Uno de los elementos importantes dentro del maquillaje es el corrector iluminador, considerado como el secreto mejor guardado para revitalizar el rostro en cuestión de segundos. A diferencia del corrector tradicional, la fórmula iluminadora combina cobertura ligera con pigmentos reflectores de luz que neutralizan las sombras y devuelven la frescura perdida tras una mala noche de sueño.

A continuación te dejamos explicadas las mejores 4 formas de usar el corrector iluminador para disimular el cansancio al instante:

