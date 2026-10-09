4 formas de usar el corrector iluminador para disimular el cansancio al instante
Guía de maquillaje. Descubre estas 4 formas de usar corrector iluminador para disimular el cansancio al instante.
A diario nos enfrentamos con rutinas que pueden ser desgastantes y eso se nota a simple vista en nuestra imagen. Es que el rostro evidencia el cansancio de diferentes maneras y este es el motivo por el que muchos recurren al maquillaje como la gran solución.
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Los cosméticos bien utilizados pueden ser grandes aliados en cada jornada. A través de ellos no solo podemos resaltar ciertas facciones, sino que también podemos disimular imperfecciones y el cansancio.
Beneficios del maquillaje
Tras lo señalado, los expertos en belleza remarcan que para disimular el cansancio en el rostro, la clave está en hidratar muy bien la piel antes de empezar para devolverle la jugosidad natural. Luego, es necesario aplica un corrector fluido de un tono similar a nuestra piel.
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Estos, señalan, son los principales pasos que se recomiendan para aprovechar al máximo los beneficios de los cosméticos en nuestro día a día. El maquillaje bien utilizado puede ser nuestro gran aliado, sobre todo cuando el rostro evidencia nuestro agotamiento.
Corrector para disimular el cansancio
Uno de los elementos importantes dentro del maquillaje es el corrector iluminador, considerado como el secreto mejor guardado para revitalizar el rostro en cuestión de segundos. A diferencia del corrector tradicional, la fórmula iluminadora combina cobertura ligera con pigmentos reflectores de luz que neutralizan las sombras y devuelven la frescura perdida tras una mala noche de sueño.
A continuación te dejamos explicadas las mejores 4 formas de usar el corrector iluminador para disimular el cansancio al instante:
- En la comisura interna del ojo (el punto de luz central): Aplica una pequeña cantidad en el lagrimal y en la sombra oscura que suele formarse en el lateral del tabique nasal. Esta zona concentra la mayor cantidad de tono azulado o morado cuando hay fatiga; al aportarle luz, abres la mirada al instante.
- En la esquina externa del ojo con trazo ascendente: Coloca un punto de corrector iluminador justo bajo el extremo exterior del ojo y difumínalo en dirección ascendente hacia la sien. Este sencillo gesto crea un efecto lifting óptico que combate el aspecto de párpados caídos o cansados.
- En el centro del rostro (triángulo de luz y puente nasal): Traza una línea fina a lo largo del tabique de la nariz y un toque ligero en el centro de la frente y la barbilla. Difundir la luz en el eje central del rostro atrae la atención hacia los puntos altos, devolviendo la dimensión y la vitalidad a la tez apagada.
- En el arco de Cupido y bajo la ceja: Aplica un toque sutil justo en el arco superior del labio y debajo del hueso de la ceja. Iluminar estos dos relieves no solo resalta los rasgos, sino que desvía el foco de atención de las bolsas y las ojeras, proporcionando un aspecto fresco y rejuvenecido.