3 estilos de corte french bob que perfilan el rostro y no requieren peinado diario

Renovarse no solo tiene que ver con el cambio de energías personales y con la adquisición de hábitos para encontrar bienestar. Nuestra imagen cumple un rol muy importante y es por eso que muchos cambian de corte de cabello, modifican las técnicas de maquillaje y manicura que utilizan a menudo y hasta renuevan su vestuario.

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Todo forma parte importante de la imagen que decidimos proyectar al mundo y la que nos ofrecemos a nosotros mismos. Es por eso que, por ejemplo, en el caso del cabello la elección del corte adecuado puede modificar íntegramente nuestro rostro, resaltar facciones o mostrar nuestra personalidad.

¿Qué es el corte french bob?

Elegir un nuevo corte de cabello no es una tarea fácil, pero tampoco es algo imposible. Por lo general, se recomienda acudir a un experto para que sepa guiarnos en torno al formato de nuestro rostro, además del tipo de pelo y de piel que tenemos, entre otros factores.

En este punto, hoy ponemos de relieve el corte french bob, o bob francés, considerado como un corte de cabello clásico y elegante. Este se caracteriza por llevar el largo a la altura de la mandíbula o la boca, generalmente acompañado de un flequillo ligero, recto o peinado al descuido.

Variantes del corte french bob

A diferencia del bob tradicional, el corte french bob destaca por sus puntas ligeramente desfiladas o con textura natural, lo que le otorga un aire fresco, desenfadado y típicamente parisino que resalta las facciones del rostro. Por lo tanto, se trata de una gran opción si lo que buscas es perfilar el rostro sin peinarlo arduamente a diario.

Tras lo señalado, te daremos a conocer las tres variantes del corte french bob que están ideadas específicamente para perfilar el rostro con precisión y garantizar un look impecable al natural con el mínimo esfuerzo:

French Bob con flequillo cortina y puntas texturizadas

Cómo es: Este diseño combina la clásica línea recta a la altura de la barbilla con un flequillo abierto en triángulo que se funde delicadamente hacia los laterales, enmarcando los pómulos y la línea de la mandíbula. Las puntas se trabajan con una ligera técnica desfilada para evitar el efecto "casco".

Por qué perfila el rostro: El flequillo cortina suaviza las frentes amplias y desvía la atención hacia la mirada, mientras que la longitud frontal alargada estiliza los rostros redondos o cuadrados, generando una ilusión óptica de mayor verticalidad.

Por qué no requiere peinado diario: Su gracia reside en el secado al aire. Al secarse de forma natural, las capas desfiladas adquieren un movimiento desenfadado y chic que no necesita pulirse milimétricamente.

French Bob en capas invisibles para cabello ondulado

Cómo es: Llevado ligeramente más corto por la nuca y con sutiles capas internas que otorgan volumen en la coronilla, este estilo abraza la textura natural del cabello ondulado o con ondas suaves, cayendo con total libertad justo por encima del mentón.

Por qué perfila el rostro: El volumen superior alarga visualmente los rostros redondos u ovalados, y las ondas naturales que caen a los lados de las mejillas actúan como un contorno suave que disimula los ángulos muy marcados de la mandíbula.

Por qué no requiere peinado diario: Al potenciar la textura propia del cabello, basta con aplicar una crema de peinado o spray de definición sobre el cabello húmedo, amasar ligeramente con las manos y dejar secar. Las ondas se acomodarán solas sin perder el encanto parisino.

French Bob asimétrico con raya al costado