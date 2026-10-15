Qué flores puedes combinar con el cempasúchil para decorar una ofrenda

Uno de los momentos más esperados por muchas personas es la llegada del Día de Muertos y es que esto significa recordar a las personas que no están en el mundo terrenal, por lo que para eso, se realizan diversas ofrendas, con las que en cierto punto se las recuerda. Si hay algo que no puede faltar en ningún altar es la flor de cempasúchil, la cual es parte de la cultura y que sí o sí debe estar en el altar. Pero, también hay otras flores que puedes combinar.

Tal como lo mencionábamos, las flores de cempasúchil son muy importantes en la cultura de México, teniendo en cuenta que es una planta nativa de nuestro país, de gran valor espiritual, cultural, medicinal y agrícola. Se cree que el Día de Muertos funciona como guía de los difuntos que regresan al plano físico gracias a su color amarillo y sus pétalos se suelen esparcir por el suelo para formar caminos que indican a las familias y a los visitantes la ruta de bienvenida.

Niurka Marcos nomina a Mario “Mono” Osuna al detallar las diversas ocasiones en que ha sido desafiada por él en La Granja VIP

Por qué no pueden faltar las flores en el Día de Muertos

Por otro lado, cabe destacar que las flores del Día de Muertos son grandes representantes que no pueden faltar en ningún altar, ya que se trata del único símbolo de amor que tenemos hacia los seres queridos y si bien pueden llegar a parecer decorativas, guardan diversas características que ayudarán a recibir a los seres queridos y en este caso, no sólo podrás utilizar flor de cempasúchil.

Cuál es la flor que debes combinar con el cempasúchil

Otra de las flores que podrás utilizar para la ofrenda en el Día de Muertos además de la flor de cempasúchil es la flor de terciopelo, que se caracteriza por ser de gran impacto visual gracias a sus formas onduladas que recuerdan al plumaje de un gallo, en el cual su textura es suave, densa, sedosa y que le ha valido de un lugar privilegiado en los altares.

Por otro lado, otra de las características de la flor de terciopelo es que se destaca por su gama de colores, que se la puede encontrar en tono magenta, fucsia, rojo intenso, textura aterciopelada que simboliza el duelo, la sangre y la fuerza vital. Es por eso que será de gran acompañante de la flor de cempasúchil.