Cómo establecer límites con los niños sin recurrir a gritos, según especialistas

Para todos aquellos que son padres de niños chicos, deben sabe que una de las etapas más complejas de todas es la niñez hasta la llegada a la adolescencia, teniendo en cuenta que es donde tendrán diversos episodios con berrinches, ataques de ira, enojo y demás; y es ahí donde la paciencia, la calma y la educación entran en juego. Es que los especialistas coinciden en que para calmar aun niño que grita no es necesario acudir a los gritos, sino que la psicología recomendó cómo establecer límites.

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Es sabido que criar a un niño que está en plena etapa de crecimiento y desarrollo es tarea difícil, ya que esto implica tomar decisiones constantes sobre sus comportamientos, sus rutinas y necesidades; pero también hay que enfrentar algunas dudas que van surgiendo, como el hecho de establecer límites cuando tienen un mal comportamiento, un berrinche en público o comienzan a gritar.

Por qué es importante poner límites a los niños

Si hay algo que es importante tanto para los padres como para los niños es establecer límites, y es que esto es clave porque les brindará seguridad emocional, les enseñará autocontrol y les ayudará a convivir en forma saludable en la sociedad. Pero, hay que saber cómo imponer límites y es que hay padres que acuden a gritos para controlar a su hijo, y de acuerdo a la psicología, esto no es correcto.

Cómo establecer límites con los niños, sin recurrir a gritos

De acuerdo a lo que explicó la psicología, establecer límites a un niño implica poner en práctica lo que se conoce como crianza respetuosa y esto no significa que hagan lo que quieren, ya que esto necesita de firmeza, disciplina y límites; en donde el adulto sigue siendo quien toma las decisiones relacionadas con la seguridad del niño. Además, según revelaron los expertos, ‘respetuosa no es una crianza sin límite, sin disciplina, sin firmeza, sino un adulto que tiene una relación vertical’.

Siguiendo con esta explicación,los psicólogos revelaron que sigue siendo el adulto el que toma las decisiones importantes y quien establece aspectos como la hora de dormir, la alimentación, la alimentación o cuando es momento de dejar las pantallas. Además, el límite no se negocia, pero sí se ofrece autonomía dentro de lo que el niño no puede controlar y la clave está en acompañar las emociones y prepararlos para la adolescencia.