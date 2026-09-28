4 cortes de cabello midi que rejuvenecen y dan movimiento al instante

El cabello, la manicura y nuestra indumentaria siguen siendo los factores principales de nuestra estética. Los expertos en belleza ponen el foco en ellos y en las tendencias que invitan a realizar cambios en distintas épocas del año.

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Algunos estilos, si nos centramos en los cortes de cabello, han logrado instalarse como inamovibles por lo que siguen estando vigentes, aunque con algunas alteraciones. En este marco, hoy pondremos especial atención en los corte midi y en cómo pueden quitarnos años de encima.

El estilo midi

Entre los estilos más elegidos a la hora de renovar una cabellera se destaca el estilo midi, señalado como el que oscila entre la clavícula y la parte superior del pecho. Este se ha consolidado como el punto de equilibrio perfecto dentro de la peluquería moderna.

Desde el rubro señalan que la versatilidad del estilo midi permite adaptar el cabello a cualquier tipo de rostro y textura. Además, ofrece la longitud suficiente para mantener la feminidad de un cabello largo sin cargar con el peso y los cuidados excesivos que este requiere.

Cortes midi antiedad

En este marco, resulta interesante saber que, con el paso de los años, el cabello tiende a perder densidad y elasticidad, lo que a menudo se traduce en melenas planas que endurecen los rasgos faciales.

Es por esto que optar por un estilo midi estructurado con técnica es una de las herramientas más efectivas para restar años de manera inmediata, ya que ayuda a elevar visualmente las facciones. Además, este corte de cabello aporta volumen estratégico y devuelve un dinamismo fresco y natural al movimiento de la melena, quitándonos años de encima como las siguientes 4 variantes:

Clavicut desfilado

Efecto antiedad: Al rozar los hombros, enmarca el rostro y suaviza la línea de la mandíbula.

Movimiento: El desfilado elimina el peso sobrante de las puntas, permitiendo que el cabello oscile libremente al caminar.

Long Bob (Lob) capeado con flequillo cortina

Efecto antiedad: El flequillo cortina centra la atención en los ojos y los pómulos, desviándola de las líneas de expresión de la frente.

Movimiento: Las capas superiores aportan volumen en la coronilla y airean la melena al peinarla.

Shaggy Midi

Efecto antiedad: Su textura desenfadada le quita rigidez al rostro y transmite una imagen desenfadada y juvenil.

Movimiento: Es el rey de la textura natural; crea ondas y giros espontáneos sin necesidad de usar herramientas de calor.

Midi asimétrico (Inverted Midi)