Día de muertos: Cómo montar una ofrenda en un departamento pequeño sin perder sus elementos esenciales

Preparar el altar para el Día de Muertos debe ser una de las tradiciones más importantes que deben tener las familias, y es que se trata de algo muy particular, muy personal en el que cada uno aportará lo suyo para lograr una buena ofrenda para el próximo 1 de noviembre. Hay diversos elementos que no pueden faltar en el altar y si todavía no sabes cómo montar una ofrenda en un departamento pequeño porque no sabes si te ocupará mucho espacio, te dejaremos algunos consejos.

Tal como lo mencionamos, el Día de Muertos es una de las fechas más importantes en la cultura de nuestro país y es que se recuerda a los seres queridos que no están en el mundo terrenal, y para eso, se realizan ofrendas y altares con diversos elementos. Además, no importa el lugar con el que contemos, hay algo que no puede faltar en ese día y es la ofrenda.

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Cuál es la clave para montar un altar en un espacio pequeño

Hay personas que a veces no cuentan con el espacio adecuado para realizar la ofrenda para el Día de Muertos, ya que viven en departamentos pequeños y en caso de armar un altar, terminarían ocupando un importante espacio. Pero, en esta fecha tan particular, en donde los hogares se llenan de aroma, colores y recuerdos, podrás decorar tu espacio y recordar así a tus seres queridos. La clave está en la creatividad y el cariño.

Cómo montar una ofrenda para el Día de Muertos en espacios pequeños

En caso de que vivas en un departamento de pequeñas dimensiones y no sepas cómo montar una ofrenda para el Día de Muertos, basta simplemente con convertir una caja de zapatos en la base ideal para un altar personalizado, colocarla horizontalmente, añadir luego niveles con la tapa o trozos de cartón y cubrirla con papeles de colores vivos como morado, rosa, amarillo o naranja.

Por otro lado, vas a tener que colocar la fotografía de la persona a quien se le dedica el altar del Día de Muertos, se rodea de flores de papel, tiras de papel picado, y pequeños objetos que evocan la personalidad; y tampoco pueden faltar recipientes con alimentos, agua, una calaverita y se trata de un niño, un juguete querido. Además, tendrás que colocar luces LED para mantener iluminado el altar.