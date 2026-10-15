Bebeshita REVELA quién es detrás de su personaje en La Granja VIP: “Yo vine aquí a mostrar quién es la verdadera Daniela”

Detrás de la personalidad divertida, irreverente y juguetona que suele mostrar Daniela Alexis, mejor conocida como Bebeshita, hay una faceta que también quiere compartir con el público de La Granja VIP. La granjera habló abiertamente sobre sus sentimientos, las dificultades que enfrenta para tomar decisiones dentro de la competencia y la diferencia que encuentra entre su personaje y la persona que es fuera de él.

Durante un momento en el que decidió desahogarse, Daniela reconoció que en ocasiones utiliza a Bebeshita como una forma de refugiarse de aquello que siente. Sin embargo, explicó que su participación en el reality también representa una oportunidad para que las personas conozcan una parte de ella que no siempre muestra.

“A veces me cubro en Bebeshita. A veces me refugio en Bebeshita, en Bebeshita divertida, tonta, juguetona, ilusionada. Pero también está Daniela”, expresó antes de describir esa otra faceta como una persona sentimental, sensible y leal.

Bebeshita quiere mostrar a la verdadera Daniela Alexis en La Granja VIP

Para Alexis, participar en La Granja VIP no significa abandonar al personaje con el que se dio a conocer, sino permitir que el público descubra que también existen otras características de su personalidad.“Yo vine aquí a que me conozcan, mi otra persona, mi persona real, Daniela, no Bebeshita. Yo vine aquí a demostrar que puedo ser Daniela, que Bebeshita también soy, es parte de mí”, explicó.

La granjera aseguró que desea continuar divirtiéndose y mantener su personalidad irreverente, pero también aprender a escuchar sus propias decisiones. En ese sentido, reconoció que hubo ocasiones en las que ignoró sus corazonadas y manifestó su intención de no volver a dejarse manipular por otras personas."Tengo que seguir mi instinto. Mis corazonadas, porque yo sí sentí una corazonada, pero la ignoré”, comentó.

También habló sobre las emociones que ha experimentado durante su participación. Reconoció que algunas veces llora, se frustra o siente coraje, aunque considera que esas reacciones forman parte de lo que está viviendo.

Daniela Alexis reconoce que sus sentimientos por Kevyn “Bicolor” Contreras influyen en sus decisiones

Otro de los temas que abordó Bebeshita fue su relación con Kevyn “Bicolor” Contreras y las dificultades que, según sus propias palabras, experimenta al intentar equilibrar sus sentimientos con la convivencia entre sus compañeros.

“Siento que estoy entre la espada y la pared, o sea, del niño que me gusta y las personas que me caen bien, mis amigos, mi equipo. No sé qué hacer”, confesó.

Daniela también manifestó su alegría por los logros de Kevyn dentro de la competencia y aseguró que desea verlo ganar para que él mismo reconozca sus capacidades.

Sin embargo, admitió que tiene dudas sobre lo que ocurre entre ambos. “Espero que lo de él no sea cotorreo, porque realmente estoy sintiendo, estoy dejándome llevar”, expresó.

La granjera reconoció que sus sentimientos ya forman parte de su experiencia en el programa y que eso influye en la manera en que vive la competencia. “Sé que esto es un juego, pero yo ya estoy involucrando el corazón, ya estoy involucrando la amistad, ya estoy involucrando mi juego, ya estoy involucrando mis sentimientos, ya estoy involucrando mi chamba”, señaló.