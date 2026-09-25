No tires el cartón de huevos y conviértelo en una bonita canasta

Los materiales reciclados pueden convertirse en objetos útiles para el hogar con un poco de creatividad. El cartón y los envases de huevos, por ejemplo, pueden aprovecharse para crear una canasta original y darle una nueva utilidad a elementos que normalmente terminarían en la basura.

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Esta manualidad es sencilla y permite personalizar el diseño según el estilo de cada espacio. Además de ser una alternativa económica, es una forma práctica de reutilizar materiales y crear un organizador para pequeños objetos.

¿Cómo reciclar un cartón de huevos para hacer una canasta?

Para hacer una canasta huevera con materiales reciclados, comienza por preparar dos círculos de cartón grueso para formar una base resistente y una tira de cartón que funcionará como las paredes del recipiente. Une las piezas con pegamento blanco y silicón caliente, y asegura los bordes con cinta adhesiva.

Después, forra el exterior de la estructura con tela de yute y añade varias vueltas de cuerda para darle textura. También puedes pegar paletas de madera en posición vertical y colocar una tira de greca o encaje para cubrir las uniones y conseguir un acabado más decorativo.

Para crear el espacio donde se colocarán los huevos, corta una sección circular de la rejilla de un cartón de huevos y fíjala en el interior de la canasta. Esta pieza permitirá mantener los huevos separados y facilitará su organización.

Por último, trenza cuerda de yute para elaborar el asa y fíjala en ambos lados del recipiente. Si quieres personalizar el diseño, puedes añadir flores elaboradas con fieltro morado, lila y verde. Así tendrás una canasta rústica y decorativa para organizar los huevos en la cocina.

¿Cómo incorporar hábitos sustentables?

Para incorporar hábitos sustentables, comienza con cambios sencillos dentro del hogar. Reduce el uso de productos descartables, reutiliza objetos antes de desecharlos y separa correctamente los residuos reciclables. También puedes ahorrar agua y energía, utilizar bolsas reutilizables y elegir productos con menos envases. Dar una segunda vida a materiales como el cartón, el vidrio o las latas permite disminuir la cantidad de residuos y aprovechar recursos que todavía pueden ser útiles.