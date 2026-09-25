5 ideas para crear tortilleros de crochet fáciles, prácticos, que mantendrán calientes tus alimentos
Ideas sencillas para darle un toque artesanal a tu mesa.
Los tortilleros de crochet pueden ser una alternativa práctica y efectiva para ayudar a que tus tortillas se mantengan calientes, dentro de una pieza que, además de efectiva, puede convertirse en el centro de la mesa.
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4 ideas de tortilleros prácticos tejidos de crochet
Dentro de las ideas de manualidades de crochet para tortilleros, existen diversos diseños que pueden elaborarse, ya sean aquellos sencillos con grandes decoraciones o los que llevan asas para facilitar su transporte.
Tortillero redondo clásico de crochet
Esta es una opción sencilla y práctica si comienzas dentro de las manualidades con crochet. Esta idea la puedes llevar a cabo con puntos básicos y agregar el toque personal en detalles a color.
Tortillero con tapa
Esta alternativa para tortillero de crochet está pensada para hacerse en dos partes, una redonda clásica y su tapa. La idea es mantener de manera proactiva y al alcance de todos las tortillas mientras se come. Opta por agregar flores con textura para adornar tanto la base como la tapa.
Tortillero tipo canasta
Esta idea sobresale gracias a su estructura, la cual recuerda a una pequeña cesta, la cual permite colocar varias tortillas sin ocupar demasiado espacio. Esta alternativa puede combinar funcionalidad con un acabado artesanal que brinda calidez a la cocina.
Tortillero con asas
Esta idea se diferencia de las anteriores al contar con un par de asas que la convierten en una opción práctica para llevar de un lado a otro a lo largo de la mesa; puedes adornar el tortillero con pequeños detalles en colores contrastantes al usado como base para darle forma.
Si lo que buscas es darle vida a un utensilio práctico y pensado para tu cocina, apuesta por un tortillero de crochet, el cual, además de ayudarte a mantener tus alimentos calientes, puede convertirse en una opción práctica para mejorar tus puntos y tejido.