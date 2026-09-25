Dile adiós a los jeans skinny: este pantalón dominará el otoño 2026

Los jeans skinny fueron durante años una de las prendas imprescindibles del armario, pero las tendencias de moda comienzan a inclinarse por otras siluetas. Este otoño 2026, un nuevo modelo de pantalón gana protagonismo por su diseño y por la forma en que puede favorecer visualmente la figura.

“Me calenté": Pascal Nadaud perdió el control y casi se va a los golpes con esta persona; ¿qué pasó? (VIDEO)

Su corte permite crear looks actuales sin renunciar a la comodidad y puede combinarse con diferentes prendas de temporada. Por eso, se perfila como una de las alternativas que marcarán el estilo durante los próximos meses.

¿Qué características poseen los jeans skinny?

Los jeans skinny se caracterizan por tener un corte ajustado que se adapta a la forma de las piernas desde la cintura hasta los tobillos. Su diseño busca definir la silueta y crear una apariencia estilizada. Generalmente están confeccionados con tejidos que incorporan algo de elasticidad para facilitar el movimiento. Además, son fáciles de combinar con camisetas, camisas, blusas, suéteres, chaquetas y diferentes tipos de calzado.

¿Qué pantalón será el favorito del otoño 2026?

Para el otoño 2026, los jeans rectos y de pierna ligeramente amplia se posicionan como una de las principales alternativas a los modelos skinny. Estos cortes buscan combinar comodidad, estructura y estilo, mientras crean una línea continua en las piernas sin ajustarlas por completo.

Entre las opciones que ganan protagonismo también se encuentran los diseños wide leg, baggy, cargo, cigarette y acampanados, además del regreso de los cortes rectos y slim. La elección del tiro y el largo puede modificar el efecto visual del conjunto. Por ejemplo, un pantalón de cintura alta puede marcar la cintura, mientras que un modelo al tobillo permite destacar el calzado.

Estos jeans pueden combinarse con prendas de diferentes volúmenes, como suéters oversize, chaquetas amplias o camisas holgadas. También es posible llevarlos en propuestas más sofisticadas junto con blazers, tacones, abrigos largos o camisas de inspiración sastre.

En cuanto a los colores, el índigo profundo destaca entre las opciones de mezclilla, mientras que el verde oliva, café chocolate, terracota y camel aportan una estética otoñal. Los tonos borgoña, ciruela, vino y rojo oscuro también aparecen como alternativas para añadir color y elegancia a los looks.