Ideas DIY: 5 ideas para organizar el cuarto de un bebé con el estilo tierno de Bingo

Cuando de ideas DIY (Hazlo tú mismo) se habla aparece un sinfín de proyectos que podemos llevar a cabo con nuestras propias manos. Estas manualidades que se inspiran en diferentes temáticas son ampliamente elegidas en la actualidad como pasatiempo y actividad relajante.

Noticias Laguna del 27 de septiembre 2026

Cada iniciativa nos permite descubrir nuestro potencial creativo y crear o personalizar objetos a través de diferentes técnicas. Lo bueno es que no se requieren herramientas especiales ni conocimientos específicos para poder sumarse al movimiento DIY.

Ideas DIY de Bingo

Teniendo en cuenta que las manualidades de este estilo pueden inspirarse en prácticamente todo lo que nos rodea, hoy le damos protagonismo a un personaje muy querido de la televisión. Se trata de Bingo Heeler, la hermana menor de Bluey, la protagonista de la popular serie animada.

En esta oportunidad, la idea DIY que ponemos de relieve es la que invita a organizar el cuarto de un bebé con el estilo tierno de Bingo. Para eso se detallarán 5 propuestas muy creativas y fáciles de abordar.

Bingo en el cuarto del bebé

Acondicionar y organizar el cuarto de la llegada de un bebé es un momento lleno de emoción, pero también de grandes retos para mantener el orden diario de manera práctica. Incorporar un tema tierno y alegre como el de Bingo ayuda a transformar un espacio funcional en un refugio acogedor, perfecto para estimular la imaginación del bebé y transmitir calidez en cada rincón.

A continuación se detallan 5 ideas DIY que se destacan por la dulzura, curiosidad y esa combinación vibrante de tonos crema, naranja suave y melocotón que posee Bingo:

Cestos para pañales o juguetes estilo "Cachorrito"

Toma una cesta de tela o fieltro en tono crema o beige.

Corta en fieltro de color naranja las orejitas y las manchas características de Bingo, y con fieltro negro/blanco haz los ojitos y el hocico.

Pega las piezas con silicona caliente o cóselas a mano en el frente del cesto.

Uso: Ideal para organizar pañales, toallitas húmedas, cremas en la zona del cambiador, o peluches.

Estantería flotante "Aventuras de Bingo"

Utiliza repisas flotantes sencillas de madera clara o mdf.

En la pared de fondo (o en la tabla trasera de la estantería), pinta una silueta suave de Bingo jugando o crea un patrón con sus tonos (naranja tierno, crema y toques de melocotón).

Agrega pequeños ganchos en la parte inferior para colgar los baberos o sus chaquetitas.

Uso: Exhibe cuentos infantiles, sonajeros y adornos con acceso rápido.

Organizador colgante de tela con bolsillos estilo manta

Usa un rectángulo de tela resistente (color crema o lino) y cose 3 o 4 filas de bolsillos en tela naranja claro.

En los bolsillos, añade detalles bordados a mano o aplicados en fieltro (como las patitas de perrito, una florcita o la carita sonriente de Bingo).

Pasa un varillaje de madera en la parte superior y cuélgalo con un cordón de algodón cerca de la cuna o el cambiador.

Uso: Perfecto para chupetes, cepillos, medidores de temperatura, calcetines y baberos.

Frascos y cajitas organizadoras con huellitas

Pinta la tapa de los frascos (o el exterior de las cajitas) con pintura a la tiza (chalk paint) en tono crema o naranja suave.

Usa un sello o plantilla para estampar pequeñas huellitas de perrito en tonos dorados o marrones suaves.

Para un toque extra dulce, pega una pequeña figura de Bingo o una perilla de madera pintada en la tapa para abrirla fácilmente.

Uso: Guarda algodones, bastoncillos y pequeños accesorios de higiene de forma limpia y decorativa.

Galería de percheros "Huellas de Bingo" para la ropa del día