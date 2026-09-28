Pablo Montero a Juicio, esto es lo que piensan los Granjeros del cantante a una semana de haberse unido a ellos

Pablo Montero llegó dos semanas tarde a La Granja VIP. Cuando se convirtió en el Granjero número 20 tenía ventajas como conocer lo que estaba pasando, los bandos, las traiciones y la personalidad de cada uno. Ahora que ya es uno más en la casa, ¿cuál ha sido la impresión que ha dejado?

Por primera vez se llevó a cabo El Juicio, una dinámica en la que, a través de objetos representativos, algunos Granjeros hicieron saber la opinión que tienen del cantante a una semana de haber ingresado al reality. Estas fueron las respuestas:

Kunno tomo la silla. Primero bromeó y le dijo, “porque me quiero sentar en ti” y luego le explicó que era porque parece que llegó más a observar que a jugar.

tomo la silla. Primero bromeó y le dijo, “porque me quiero sentar en ti” y luego le explicó que era porque parece que llegó más a observar que a jugar. Niurka tomó el chaleco salvavidas. Le dijo que era porque ha navegado la semana sin meterse a las aguas negras.

tomó el chaleco salvavidas. Le dijo que era porque ha navegado la semana sin meterse a las aguas negras. Azalia Ojeda eligió un cerillo. La razón es que, dijo, le ha faltado encender algo en su interior. También le comentó que muchas de las Granjeras solteras estaban muy ilusionadas porque llegara un guapo a prenderlas y no ha sucedido.

eligió un cerillo. La razón es que, dijo, le ha faltado encender algo en su interior. También le comentó que muchas de solteras estaban muy ilusionadas porque llegara un guapo a prenderlas y no ha sucedido. Rafael Mercadante eligió un plato. Le dijo que su especialidad es la cocina, pero que le ha faltado romper la vajilla.

eligió un plato. Le dijo que su especialidad es la cocina, pero que le ha faltado romper la vajilla. Manelyk eligió la pala. Le dijo que le ha faltado ensuciarse las manos y meterse en los problemas de La Granja , “yo sé que eres bueno, pero aquí hay que jugar y tienes que escoger un bando”.

eligió la pala. Le dijo que le ha faltado ensuciarse las manos y meterse en los problemas de , “yo sé que eres bueno, pero aquí hay que jugar y tienes que escoger un bando”. Bebeshita escogió el reloj. La razón es que llegó tarde al reality y, aun así, parece que está buscando el momento para arrancar y ella quiere ver que se meta en problemas.

Pablo Montero todavía no define su estrategia en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Qué dijo Pablo Montero de su primera semana en La Granja VIP?

Antes de vivir la experiencia de El Juicio, Pablo Montero compartió que ha disfrutado estar en La Granja, especialmente la convivencia con los animales ya que ha podido enseñar a otros Granjeros todo lo que sabe.

Después de escuchar lo que los demás opinaban de él declaró: “Cada quien tiene su punto de vista. Es mi primera semana, le he atorado al trabajo al cien, a lo que me ha correspondido que son los caballos y la cocina”.

El cantante advirtió también que si bien no se ha peleado con nadie, sabe que en algún momento sucederá: “soy un hombre que se da a respetar y si me hacen enojar por algo tengo que responder. Soy una persona de arranques, pero no ha pasado”.

