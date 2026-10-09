El corte de cabello trasciende la estética personal para convertirse en una poderosa herramienta de autoexpresión, autoestima e higiene personal. Eso es lo que afirman los expertos en belleza cuando de cabellera se trata.

¡Edith Márquez fijó su postura sobre la serie de Timbiriche y Luis de Llano!

Más allá de renovar la apariencia física y enmarcar las facciones del rostro, mantener un corte regular elimina las puntas abiertas, estimula un crecimiento saludable y fortalece la fibra capilar frente a los daños diarios. Por lo tanto, cortarse el cabello periódicamente es una muy buena decisión.

¿Qué es el corte lob?

En este marco, uno de los estilos más destacados es el corte lob, una versión extendida del clásico bob cuyo largo que se sitúa justo entre la barbilla y la altura de las clavículas. Se trata de un estilo versátil y favorecedor para prácticamente todo tipo de rostros y texturas de cabello.

El corte lob puede llevarse recto, asimétrico o con capas para aportar textura y movimiento, lo que lo convierte en un punto medio perfecto para quienes buscan renovar su imagen sin arriesgarse a un cambio demasiado drástico.

Variantes del corte lob

Tras lo señalado, hoy la mirada se posa sobre el corte lob en su versión que roza los hombros ya que se han consolidado como uno de los estilos más versátiles y favorecedores dentro de la peluquería moderna.

A continuación se destacan los 4 cortes lob rozando los hombros que estilizan el rostro y le dan elegancia a tu imagen en segundos:

