4 cortes lob rozando los hombros que estilizan el rostro y le dan elegancia a tu imagen en segundos
Corte lob a los hombros. Los 4 diseños elegantes que favorecen a todo tipo de rostro.
El corte de cabello trasciende la estética personal para convertirse en una poderosa herramienta de autoexpresión, autoestima e higiene personal. Eso es lo que afirman los expertos en belleza cuando de cabellera se trata.
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Más allá de renovar la apariencia física y enmarcar las facciones del rostro, mantener un corte regular elimina las puntas abiertas, estimula un crecimiento saludable y fortalece la fibra capilar frente a los daños diarios. Por lo tanto, cortarse el cabello periódicamente es una muy buena decisión.
¿Qué es el corte lob?
En este marco, uno de los estilos más destacados es el corte lob, una versión extendida del clásico bob cuyo largo que se sitúa justo entre la barbilla y la altura de las clavículas. Se trata de un estilo versátil y favorecedor para prácticamente todo tipo de rostros y texturas de cabello.
@katherinesalazaroficial
CORTE LOB ► en 3 PASOS♬ sonido original - Katherine Salazar Oficial
El corte lob puede llevarse recto, asimétrico o con capas para aportar textura y movimiento, lo que lo convierte en un punto medio perfecto para quienes buscan renovar su imagen sin arriesgarse a un cambio demasiado drástico.
Variantes del corte lob
Tras lo señalado, hoy la mirada se posa sobre el corte lob en su versión que roza los hombros ya que se han consolidado como uno de los estilos más versátiles y favorecedores dentro de la peluquería moderna.
A continuación se destacan los 4 cortes lob rozando los hombros que estilizan el rostro y le dan elegancia a tu imagen en segundos:
- Lob Asimétrico o Desfilado (Asymmetrical Lob): Este estilo presenta una caída ligeramente más larga en la parte frontal que en la nuca. Las líneas diagonales crean un efecto óptico de alargamiento inmediato, estilizando especialmente las caras redondas o cuadradas al afinar la línea de la mandíbula y centrar la atención en la barbilla y el cuello.
- Lob Texturizado con Capas Invisibles (Layered Lob): Ideal para aportar movimiento sin perder la densidad del cabello. Las capas sutiles y despuntadas en las puntas rompen la rigidez del corte recto, suavizando las facciones del rostro y aportando un aire desenfadado pero sumamente refinado que rejuvenece al instante.
- Lob Recto con Raya al Lado (Side-Parted Blunt Lob): Un corte de líneas limpias y puntas sólidas rozando los hombros. Al peinar la raya de lado, se rompe la simetría del rostro, lo que ayuda a disimular la anchura de las mejillas y añade una dosis instantánea de volumen en la raíz y elegancia clásica.
- Lob con Flequillo Cortina (Curtain Bangs Lob): Combina el largo sobre los hombros con un flequillo abierto en forma de "A" que cae suavemente hacia los pómulos. Este estilo enmarca la mirada, disimula la anchura de la frente y suaviza los ángulos del rostro, logrando una estética chic de inspiración francesa con muy poco esfuerzo.