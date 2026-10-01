5 cortes de cabello mariposa para mujer de 50 años

El corte mariposa continua ganando protagonismo entre quienes buscan renovar su imagen sin renunciar al largo. Su característica principal son las capas estratégicamente distribuidas, que crean movimiento y permiten darle una apariencia más dinámica a la melena.

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Para las mujeres de 50 años, existen diferentes versiones de este estilo que pueden adaptarse a cabellos largos, medios o con distintos tipos de textura. Desde propuestas sutiles hasta opciones con mayor volumen, estas alternativas permiten actualizar el look y darle un aire más fresco al cabello.

¿Cómo cuidar el cabello del daño?

Para proteger el cabello del daño, es importante evitar el uso excesivo de herramientas de calor y aplicar siempre un protector térmico antes de utilizar secador, plancha o rizador. También conviene elegir productos adecuados para el tipo de cabello, hidratarlo con frecuencia y evitar lavarlo con agua demasiado caliente. Desenredar suavemente, reducir los tratamientos químicos y cortar las puntas de manera periódica ayuda a conservar una melena más fuerte, suave y saludable.

¿Cuáles son los mejores cortes mariposa para mujeres de 50?

El corte mariposa ofrece diferentes posibilidades para renovar el cabello y darle mayor movimiento. Sus capas pueden adaptarse a distintos largos, texturas y estilos, por lo que existen varias versiones ideales para mujeres de 50 años.

1. Long Butterfly Cut con capas suaves

Mantiene el largo del cabello mientras incorpora capas largas que comienzan por debajo de la barbilla. Es una opción para quienes quieren conservar una melena larga, pero con movimiento.

2. Butterfly Bob o Midi Mariposa

Combina el largo de un bob o una media melena con capas marcadas. Las puntas pueden peinarse hacia afuera para conseguir un acabado dinámico y moderno.

3. Butterfly Lift con flequillo cortina

Incorpora un flequillo abierto que se integra con las capas delanteras. Es una alternativa que enmarca el rostro y aporta movimiento alrededor de las facciones.

4. Corte mariposa para cabellos con canas

Las capas y el acabado texturizado permiten darle mayor dimensión a las melenas con canas. También puede combinarse con mechas o reflejos para crear diferentes matices.

5. Shaggy Butterfly Cut

Fusiona las características del corte mariposa con el estilo shag. Sus capas más cortas en la parte superior generan textura y volumen, especialmente en cabellos finos.