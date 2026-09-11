5 peinados para lucir el pelo corto rizado con estilo

Llevar el pelo corto y rizado puede ser una excelente forma de destacar la textura natural y darle personalidad al look. Elegir peinados adecuado permite jugar con los rizos y conseguir diferentes estilos.

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Existen distintas maneras de acomodar este tipo de cabello para lograr un resultado favorecedor sin necesidad de recurrir a opciones demasiado elaboradas. Con algunos cambios sencillos, es posible transformar el aspecto del cabello y lucirlo de una forma diferente.

¿Cómo cuidar el cabello del calor?

Para cuidar el cabello del calor, es importante aplicar un protector térmico antes de utilizar secadores, planchas o rizadores. También conviene evitar temperaturas demasiado altas y reducir la frecuencia de estas herramientas. Para mantener los peinados, se puede recurrir a productos hidratantes que ayuden a conservar la fibra capilar en mejores condiciones. Además, dejar secar el cabello al aire siempre que sea posible contribuye a reducir la exposición al calor.

¿Cuáles son los mejores peinados para pelo corto rizado?

Si tienes el pelo corto rizado, existen diferentes formas de aprovechar su textura natural y cambiar el look según la ocasión. Estas cinco opciones permiten jugar con el volumen, la definición y la forma de los rizos.

1. Efecto mojado

El efecto mojado es una alternativa sencilla para quienes buscan un acabado pulido y elegante. Para conseguirlo, basta con aplicar gel, cera o crema de peinado sobre el cabello húmedo y llevar los rizos hacia atrás, dejando el rostro despejado.

2. Con volumen

Dejar los rizos con volumen permite aprovechar su textura natural y conseguir un look desenfadado. Para lograrlo, se puede utilizar un producto definidor de rizos, estrujar suavemente el cabello y dejarlo secar al aire.

3. Pixie rizado

El pixie también puede adaptarse muy bien al cabello rizado. Una opción es mantener los laterales más cortos y concentrar el volumen en la parte superior para destacar el movimiento natural de los rizos.

4. Peinado hacia atrás

Llevar los rizos hacia un lado es una forma sencilla de darle un toque más elegante al look. Solo hay que marcar la raya hacia un lateral y acomodar los rizos hacia el lado contrario para conseguir un acabado diferente.

5. Semirecogido

El semirecogido combina comodidad y un toque sofisticado, además de ser una alternativa fácil para el día a día. Una opción consiste en recoger la parte superior con una pinza pequeña y dejar algunos rizos sueltos alrededor del rostro.