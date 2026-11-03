3 cortes shag despuntados para disimular las canas rebeldes y dar movimiento a los 50

Diversos expertos en belleza coinciden en que el cabello es uno de los elementos más determinantes en el marco del rostro y en la construcción de la identidad visual. Esto se deba a que su textura, volumen, corte y color comunican no solo el cuidado personal, sino también la energía y la vitalidad que proyectamos al mundo.

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Por lo tanto, un estilo de corte de cabello bien definido puede potenciar los rasgos, rejuvenecer la expresión y aportar una enorme seguridad. Por el contrario, una elección poco acertada suele endurecer las facciones o transmitir una imagen apagada.

¿Qué es el corte shag?

Tras lo señalado, resulta importante saber que, a la hora de seleccionar un estilo de corte, es clave evaluar diversos factores como la forma del rostro, la textura y densidad del cabello, además de la cantidad de tiempo diario que tenemos para peinarlo.

Es en este punto que el corte shag (o shaggy) toma el protagonismo por caracterizase por un desmechado en capas escalonadas con puntas desfiladas que crean un efecto desenfadado, fresco y repleto de textura. Su gran beneficio radica en la capacidad intrínseca para aportar dinamismo, movimiento y volumen en zonas clave del rostro sin restar densidad global.

Cortes shag despuntados a los 50

Al tratarse de un estilo degradado y dinámico, el corte shag es ideal para integrar y disimular las canas rebeldes. Es por eso que este estilo de corte de cabello es ideal para los mayores de 50 años de edad y a continuación te contamos qué versiones se destacan:

