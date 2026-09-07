Trapea tu casa con este material; los expertos te dicen cuál es la mejor opción

En algunos hogares se utiliza la jerga típica, en otros prefieren microfibras y en otros tantos incluso reciclan ropa para esta labor. Por eso, el tipo de material que uses para trapear puede ser bastante determinante, por lo que se te recomienda lo siguiente según el tipo de suelo que tengas. Y sobre todo, cuando se trata de la cocina, el cual es un espacio dentro de la casa donde el modo de limpieza debe ser extremadamente preciso.

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¿Cuál es el mejor material para trapear la cocina de tu hogar?

Es claro que toda la casa necesita una limpieza profunda, pero en la cocina lo que se busca es efectividad al ser un espacio donde el corazón del hogar se desarrolla. Por ello, en las recomendaciones se indica que las jergas sirven para pisos resistentes y limpiezas donde se ejerce un poco más de presión. Aunque la desventaja es que puede dejar mucha agua si no se exprime lo suficiente.

La mopa, que es el segundo material a considerar, podría ser más cómodo cuando se trata de pisos o superficies más amplias. Cuando el espacio es compacto, no resulta tan ideal. Por ello, si tienes el cuarto de la cocina realmente extenso, este material se desenvuelve con soltura y puede quedar una limpieza espectacular.

Mientras que un tercer material es el conocido como microfibra, el cual se cataloga por muchos usuarios como el más versátil. Y es que su uso funciona muy bien en seco y también ligeramente húmedo, pues ayuda de manera muy efectiva a quitar suciedad superficial, pequeñas partículas y el polvo mismo en cantidades pequeñas, medianas y grandes.

¿Qué recomendaciones se hacen para usar bien el material para trapear?

Como se comentó con lujo de detalle, la decisión para usar uno u otro material quedará en cada persona. A veces la costumbre hace que se use una u otra tela, pero es importante entender y leer las recomendaciones que se hacen. Por eso, cada vez que te toque limpiar el piso de tu cocina, recuerda que lo ideal es primero barrer o aspirar el piso para quitar excesos o restos de comida, que termina prácticamente haciendo un batidillo en el suelo.

Usa la cantidad puntual de productos de limpieza, no es necesario ponerle mucho. Además, siempre trata de escurrir/exprimir bien tu jerga antes de comenzar a trapear para evitar charcos en tu piso. Y finalmente se recomienda siempre lavar después de usar, esto para dejar secar perfectamente previo a una nueva utilización.