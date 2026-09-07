Qué hacer con los productos de lavandería: 6 ideas para organizarlos sin llenar la encimera

Mantener los productos de lavandería en orden puede ser complicado cuando el espacio es reducido, especialmente si detergentes, suavizantes, quitamanchas y otros artículos terminan acumulándose sobre la encimera. La solución está en aprovechar las paredes, puertas y rincones que normalmente quedan desaprovechados. Con algunos cambios sencillos puedes liberar la superficie de trabajo y, al mismo tiempo, conseguir que el cuarto de lavado se vea más organizado.

¿Cómo organizar los productos de lavandería sin ocupar la encimera?

La clave no está en añadir más muebles, sino en utilizar correctamente los espacios que ya tienes disponibles. Las paredes, la parte posterior de las puertas y los huecos estrechos pueden ofrecer mucho almacenamiento para tus productos de lavandería sin sacrificar espacio de trabajo.

