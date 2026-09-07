Qué hacer con los productos de lavandería: 6 ideas para organizarlos sin llenar la encimera
¿Tu encimera siempre termina llena de detergentes y suavizantes? Estos trucos te ayudarán a liberar espacio sin tener que remodelar el cuarto de lavado
Mantener los productos de lavandería en orden puede ser complicado cuando el espacio es reducido, especialmente si detergentes, suavizantes, quitamanchas y otros artículos terminan acumulándose sobre la encimera. La solución está en aprovechar las paredes, puertas y rincones que normalmente quedan desaprovechados. Con algunos cambios sencillos puedes liberar la superficie de trabajo y, al mismo tiempo, conseguir que el cuarto de lavado se vea más organizado.
¿Cómo organizar los productos de lavandería sin ocupar la encimera?
La clave no está en añadir más muebles, sino en utilizar correctamente los espacios que ya tienes disponibles. Las paredes, la parte posterior de las puertas y los huecos estrechos pueden ofrecer mucho almacenamiento para tus productos de lavandería sin sacrificar espacio de trabajo.
- Coloca estantes flotantes sobre la lavadora. Una de las formas más sencillas de liberar la encimera es instalar repisas flotantes sobre la lavadora o secadora. Al estar en una zona alta, permiten aprovechar una pared que de otro modo quedaría vacía. Puedes colocar allí los productos que utilizas con mayor frecuencia y mantenerlos agrupados para que sea más fácil encontrarlos. De acuerdo con Better Home & Gardens, si buscas una apariencia más uniforme, utiliza recipientes del mismo estilo para organizar detergentes, perlas aromáticas o productos en polvo. Evita colocar objetos demasiado pesados si la repisa no está diseñada para soportarlos.
- Aprovecha los espacios estrechos con un carrito. Ese pequeño hueco que queda entre la lavadora y la pared puede convertirse en almacenamiento. Un carrito auxiliar estrecho con ruedas permite aprovecharlo sin bloquear el paso. Los modelos de varios niveles son especialmente prácticos porque puedes separar detergentes, productos para quitar manchas y accesorios para lavar la ropa. Lo mejor es que puedes deslizarlo hacia afuera cuando necesites algo y volver a guardarlo después, manteniendo despejada la encimera.
- Usa la parte trasera de la puerta. La puerta también puede convertirse en una zona de almacenamiento. Coloca un organizador colgante con bolsillos o canastas para guardar artículos pequeños que suelen terminar dispersos, es un buen lugar para tener cepillos, bolsas para prendas delicadas, atomizadores, pinzas y otros accesorios. Además, al quedar ocultos detrás de la puerta, no interfieren con la superficie de trabajo ni hacen que el cuarto se vea saturado.
- Instala almacenamiento magnético. Si tienes un costado libre de la lavadora o secadora, puedes aprovecharlo con repisas o contenedores magnéticos diseñados para superficies metálicas. De acuerdo con ELLE Decor, son útiles para almacenar artículos pequeños y de uso frecuente, como detergente en cápsulas, hojas para secadora o pinzas. Antes de utilizarlos, comprueba que el soporte sea compatible con la superficie y que tenga suficiente capacidad para el peso que piensas colocar.
- Convierte una pared vacía en almacenamiento. Si tienes una pared disponible, unas cestas de alambre o mimbre fijadas con ganchos pueden ayudarte a mantener separados los productos. Puedes dedicar cada cesta a una categoría: quitamanchas, productos para ropa blanca, accesorios o artículos de limpieza. Esta alternativa también ayuda a que los productos permanezcan fuera de la encimera y visualmente agrupados, en lugar de tener varias botellas repartidas por el cuarto.
- Cambia las botellas grandes por dispensadores de pared. Para reducir todavía más los objetos sobre la encimera, puedes instalar dispensadores de detergente y suavizante en la pared. Este sistema permite tener los productos de uso habitual siempre disponibles sin ocupar espacio con botellas grandes. También facilita dosificar las cantidades y mantener una apariencia más uniforme. Es una opción especialmente interesante si utilizas los mismos productos con frecuencia y quieres que la encimera quede prácticamente libre.