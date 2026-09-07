Qué hacer con la parte interior de las puertas: 6 formas de convertirla en almacenamiento secreto
¿Falta espacio en tus habitaciones? Tal vez no necesitas otro mueble. Estas ideas aprovechan un lugar que normalmente queda completamente vacío
Las puertas pueden ofrecer mucho más que una forma de dividir espacios. Su cara interior es un lugar poco visible que puedes aprovechar para mantener diferentes objetos organizados, especialmente cuando los cajones, armarios y repisas ya no tienen espacio disponible. Desde accesorios y productos de limpieza hasta herramientas o artículos de cocina, existen diferentes soluciones para aprovechar esos centímetros sin alterar demasiado la distribución de la habitación.
Estas ideas son las ideales para aprovechar al máximo la parte interior de las puertas
Convertir las puertas en una zona de almacenamiento puede ayudarte a ganar capacidad sin añadir muebles voluminosos. La clave está en elegir el organizador adecuado según el tipo de objetos que quieras guardar y el espacio disponible en la puerta.
- Coloca un zapatero colgante. Los zapateros de tela o plástico con bolsillos no tienen que utilizarse exclusivamente para el calzado. También pueden servir para guardar calcetines, cables, productos de limpieza, accesorios de belleza y otros objetos pequeños. Además, muchos modelos se sujetan en la parte superior mediante ganchos, por lo que no necesitas hacer grandes modificaciones en la puerta.
- Aprovecha un organizador de bolsillos. Un organizador de lona con varios compartimentos es una alternativa práctica para guardar objetos pequeños. Puedes utilizarlo para juguetes, material de oficina, artículos de manualidades, pañuelos y otros accesorios. Sus bolsillos mantienen todo agrupado y, al estar detrás de la puerta, ayudan a que el contenido quede fuera de la vista.
- Instala un espejo con joyero oculto. Para el dormitorio, un espejo de cuerpo entero con organizador de joyas en su interior puede cumplir dos funciones en un solo mueble. Por fuera tendrás un espejo y, al abrirlo, encontrarás compartimentos para guardar relojes, perfumes, maquillaje, gafas y diferentes accesorios sin ocupar espacio adicional en el suelo.
- Añade repisas estrechas. Las repisas de poco fondo pueden transformar la cara interior de una puerta en una pequeña zona de almacenamiento vertical. Son especialmente útiles en cocinas, despensas y armarios de limpieza, donde puedes colocar especias, frascos, productos pequeños o incluso libros infantiles. Es importante considerar el peso que puede soportar la puerta antes de instalarlas.
- Coloca barras para colgar objetos. Otra opción consiste en instalar barras horizontales para aprovechar la superficie de la puerta. Dependiendo del espacio y de la habitación, pueden utilizarse para colocar toallas, bufandas, cinturones o incluso tapas de ollas. También puedes instalar varias a diferentes alturas para aprovechar mejor toda la superficie disponible.
- Instala un tablero perforado. Un pegboard a la medida de la puerta es una de las alternativas más versátiles, sobre todo para espacios destinados a herramientas o manualidades. Puedes añadir ganchos, pequeñas cestas y soportes para organizar tijeras, cintas, herramientas y otros materiales. Además, su distribución puede modificarse fácilmente cuando cambien tus necesidades.