Qué hacer con la parte interior de las puertas: 6 formas de convertirla en almacenamiento secreto

Las puertas pueden ofrecer mucho más que una forma de dividir espacios. Su cara interior es un lugar poco visible que puedes aprovechar para mantener diferentes objetos organizados, especialmente cuando los cajones, armarios y repisas ya no tienen espacio disponible. Desde accesorios y productos de limpieza hasta herramientas o artículos de cocina, existen diferentes soluciones para aprovechar esos centímetros sin alterar demasiado la distribución de la habitación.

Estas ideas son las ideales para aprovechar al máximo la parte interior de las puertas

Convertir las puertas en una zona de almacenamiento puede ayudarte a ganar capacidad sin añadir muebles voluminosos. La clave está en elegir el organizador adecuado según el tipo de objetos que quieras guardar y el espacio disponible en la puerta.

