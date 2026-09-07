Qué hacer con los ganchos y pinzas de ropa: 6 ideas para tenerlos siempre organizados
Deja de buscar las pinzas cada vez que tiendes la ropa. Estas formas de organizarlas harán que todo esté mucho más práctico
Tener los ganchos y las pinzas de ropa desperdigados por la lavandería puede hacer que este espacio luzca desordenado. La clave está en asignarles un lugar específico donde sean fáciles de tomar y guardar después de usarlos. No necesitas un mueble grande para conseguirlo. Desde cestas hasta frascos transparentes, existen soluciones sencillas que permiten aprovechar las paredes, repisas y hasta el propio tendedero.
Estas ideas son las mejores para organizar los ganchos y pinzas de ropa
Tener un lugar específico para cada accesorio hará que tu zona de lavado sea mucho más práctica y ordenada. Estas ideas te ayudarán a guardar los ganchos y las pinzas de forma sencilla, aprovechando el espacio que ya tienes disponible.
- Usa un organizador vertical para los ganchos. Si tienes muchos ganchos y poco espacio, un organizador piramidal vertical puede ser una excelente alternativa. Este tipo de soporte permite colocar varios uno sobre otro, evitando que se acumulen en el suelo o dentro de un armario. Además, al mantenerlos juntos y en una misma posición, será mucho más sencillo tomar uno cuando lo necesites.
- Coloca una barra exclusiva para los ganchos. Una barra de tensión pequeña o un perchero de pared puede convertirse en el sitio perfecto para almacenar los ganchos que todavía no estás utilizando. Colócalos todos orientados hacia el mismo lado para que puedas tomarlos rápidamente al sacar la ropa de la lavadora. También puedes instalar la barra cerca del área donde normalmente tiendes o planchas.
- Guarda los ganchos en una cesta. Si prefieres mantener los accesorios fuera de la vista, utiliza una cesta rectangular de tela, plástico o alambre. Puedes colocarla sobre una repisa o dentro de un mueble de la lavandería. Para que resulte más práctica, procura acomodar los ganchos en la misma dirección y evita llenarla demasiado.
- Ten una bolsa especial para las pinzas. Una de las opciones más prácticas para las pinzas es utilizar una bolsa de tela con gancho para tendedero. Puedes colgarla directamente de la zona donde tiendes la ropa y moverla conforme avanzas. Así tendrás las pinzas justo donde las necesitas y, cuando termines de tender, podrás guardarlas todas en el mismo lugar sin que queden repartidas por la lavandería.
- Aprovecha una canastilla con asas. Una canasta de plástico perforado también funciona muy bien para almacenar las pinzas. Las asas permiten transportarla fácilmente y, con un gancho tipo S, incluso puedes colgarla de una repisa, barra o parte del tendedero. Es una alternativa especialmente útil si acostumbras tender grandes cantidades de ropa y necesitas llevar las pinzas de un lado a otro.
- Coloca las pinzas en frascos transparentes. Si cuentas con una repisa disponible, convierte los frascos de vidrio o acrílico en pequeños organizadores para las pinzas. Al ser transparentes, podrás identificar rápidamente qué contienen y saber cuándo necesitas comprar más. Además, colocarlos juntos puede darle a la lavandería una apariencia más limpia y ordenada.