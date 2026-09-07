Qué hacer con los ganchos y pinzas de ropa: 6 ideas para tenerlos siempre organizados

Tener los ganchos y las pinzas de ropa desperdigados por la lavandería puede hacer que este espacio luzca desordenado. La clave está en asignarles un lugar específico donde sean fáciles de tomar y guardar después de usarlos. No necesitas un mueble grande para conseguirlo. Desde cestas hasta frascos transparentes, existen soluciones sencillas que permiten aprovechar las paredes, repisas y hasta el propio tendedero.

Estas ideas son las mejores para organizar los ganchos y pinzas de ropa

Tener un lugar específico para cada accesorio hará que tu zona de lavado sea mucho más práctica y ordenada. Estas ideas te ayudarán a guardar los ganchos y las pinzas de forma sencilla, aprovechando el espacio que ya tienes disponible.

