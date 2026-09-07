3 ideas para decorar cupcakes inspirados en Ladybug de Miraculous

Para una celebración infantil, los cupcakes pueden convertirse en uno de los detalles más llamativos de la mesa de postres. Si la fiesta está inspirada en Ladybug de Miraculous, puedes llevar los colores y elementos característicos de la heroína a estas pequeñas preparaciones.

La combinación de rojo, negro y algunos detalles inspirados en la mariquita permite crear una decoración divertida y fácil de adaptar. Con un poco de creatividad, los cupcakes pueden completar el resto de la fiesta y darle un toque temática al festejo.

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¿Cómo hacer la cupcakes esponjosos?

Para preparar cupcakes esponjosos, comienza batiendo huevos con azúcar hasta obtener una mezcla aireada. Agrega poco a poco aceite, leche y esencia de vainilla, mientras continúas mezclando. Incorpora harina de trigo y polvo para hornear previamente tamizados, evitando batir en exceso para conservar el aire de la preparación. Distribuye la mezcla en capacillos, llenándolos hasta tres cuartas partes de su capacidad. Hornea a 180 °C durante 18 a 22 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Déjalos enfriar completamente antes de decorarlos para evitar que la cobertura se derrita.

¿Cómo decorar cupcakes inspirados en Ladybug de Miraculous?

Decorar cupcakes inspirados en Ladybug de Miraculous es una forma sencilla de darle un toque temático a una fiesta infantil. Para lograrlo, puedes utilizar los colores característico de la heroína y algunos elementos que recuerden a su traje y al universo de la serie.

Cupcakes de mariquita

Decora la superficie con betún rojo y utiliza chocolate derretido o fondant negro para dibujar una mariquita. Puedes agregar pequeñas antenas y detalles alrededor para completar el diseño.

Cupcakes con la máscara de Ladybug

La máscara de la protagonista también puede convertirse en el elemento principal de la decoración. Puedes elaborarla con fondant rojo y negro, recortando pequeñas piezas con la forma característica de este accesorio. Coloca las figuras sobre una capa de betún rojo y añade detalles blancos para representar los ojos. Es una alternativa llamativa y fácil de personalizar.

Cupcakes con flores rojas y negras

Las flores también pueden darle un acabado especial a los cupcakes. Forma pequeñas flores con fondant o betún y combínalas con detalles negros para mantener la paleta de colores de Ladybug.