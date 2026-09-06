No tires los listones que tienes en casa, son un tesoro: cómo reutilizarlos para hacer flores y decorar el hogar

Cada vez que recibimos algún regalo y obsequio, viene envuelto en papel y con un moño armado, y esto se hace gracias a los listones, que son cintas de fina de seda, satén u otro textil que se emplea generalmente para hacer moños, adornar regalos y crear accesorios de ropa. En caso que ya no los utilices y no sepas qué hacer, te vamos a compartir la manualidad gracias a la técnica DIY para que puedas reutilizarlos y convertir unas lindas flores para decorar.

Al Extremo | Programa completo del sábado 5 de septiembre 2026

A veces no es necesario ser un experto en manualidades para hacer algo lindo para decorara la casa, ya que con algunas ideas básicas y siguiendo los pasos, vamos a poder tener lindos adornos para el hogar y sin la necesidad de haber gastado tanto dinero. Además, se pueden utilizar todo tipo de elementos que hemos usado, como lo pueden ser los listones que se emplean para hacer moños para regalos.

La particularidad que tienen estos listones es que nos encontramos de todo tipo de tamaño, de colores y si tenemos varios en casa, los podemos reciclar gracias a la técnica DIY para crear bellos adornos, especialmente para hacer unas lindas flores y colocarlas en cualquier parte de nuestra habitación, y que no será necesario ser un experto en manualidades. A continuación, te dejaremos el paso a paso para esta técnica de ‘Hazlo tú mismo’.

Materiales para hacer las flores con listones

Listón satinado del color que prefieras

Listón verde para las hojas

Tijeras

Pistola de silicona caliente

Barras de silicón

Palitos de madera o brochetas

Cinta verde floral

Encendedor o vela

Recipiente para colocar las flores

Cómo hacer las flores con listones