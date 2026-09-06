No tires los listones que tienes en casa, son un tesoro: cómo reutilizarlos para hacer flores y decorar el hogar
Gracias a la técnica DIY, vamos a poder crear un lindo adorno para la casa y sin gastar de más.
Cada vez que recibimos algún regalo y obsequio, viene envuelto en papel y con un moño armado, y esto se hace gracias a los listones, que son cintas de fina de seda, satén u otro textil que se emplea generalmente para hacer moños, adornar regalos y crear accesorios de ropa. En caso que ya no los utilices y no sepas qué hacer, te vamos a compartir la manualidad gracias a la técnica DIY para que puedas reutilizarlos y convertir unas lindas flores para decorar.
Al Extremo | Programa completo del sábado 5 de septiembre 2026
A veces no es necesario ser un experto en manualidades para hacer algo lindo para decorara la casa, ya que con algunas ideas básicas y siguiendo los pasos, vamos a poder tener lindos adornos para el hogar y sin la necesidad de haber gastado tanto dinero. Además, se pueden utilizar todo tipo de elementos que hemos usado, como lo pueden ser los listones que se emplean para hacer moños para regalos.
La particularidad que tienen estos listones es que nos encontramos de todo tipo de tamaño, de colores y si tenemos varios en casa, los podemos reciclar gracias a la técnica DIY para crear bellos adornos, especialmente para hacer unas lindas flores y colocarlas en cualquier parte de nuestra habitación, y que no será necesario ser un experto en manualidades. A continuación, te dejaremos el paso a paso para esta técnica de ‘Hazlo tú mismo’.
Materiales para hacer las flores con listones
- Listón satinado del color que prefieras
- Listón verde para las hojas
- Tijeras
- Pistola de silicona caliente
- Barras de silicón
- Palitos de madera o brochetas
- Cinta verde floral
- Encendedor o vela
- Recipiente para colocar las flores
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Cómo hacer las flores con listones
- Cortar el listón cortando 12 o 15 tiras de listón de 4 x 7 cm para formar los pétalos y procurar que todas tengan un mismo tamaño similar para que la flor quede uniforme
- Formar los pétalos, tomar cada tira y doblar sus esquinas hacia el centro para formar pequeños pliegues, fijar los dobleces con una pequeña cantidad de silicón caliente y si usas un encendedor, puedes pasar la flama cuidadosamente por los bordes y evitar que se deshilache
- Armar el centro de la flor, tomar un palito de madera y colocar el primer pétalo sobre uno de sus extremos, enrollar el listón para formar el centro de la flor y fijar cada vuelta con silicón
- Agregar los demás pétalos y continuar colocando los pétalos alrededor del centro, alternando la posición para obtener una flor más abierta y con volumen
- Colocar el tallo y las hojas y una vez terminada la flor, fijar el palito de madera en la parte inferior y cubrirlo con cinta floral verde para simular el tallo
- Repetir este procedimiento para crear varias flores para crear así tu arreglo para la cocina y colocarlas en un florero de vidrio