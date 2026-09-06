5 películas clásicas para disfrutar en una tarde de otoño

Para todos aquellos amantes de las películas, seguramente les guste sentarse sobre el sofá a disfrutar de los mejores filmes y pasar varias horas en familia disfrutando del mundo del cine. Además, hay ciertas películas que suelen aparecer en cada estación del año, y como el otoño está llegando a su fin, tienes que saber que hay cinco películas que podrás disfrutar en las tardes de otoño y que son un clásico que en algún momento tienes que ver.

Noticias Tabasco del 6 de septiembre 2026

El mes de septiembre es un mes preferido para muchas personas, teniendo en cuenta que le diremos adiós al verano y le daremos lugar al otoño, por lo que cambiarán las tardes en cuanto a la temperatura y es ideal para realizar algunos planes. Entre ellos, hay quienes en lugar de salir a pasear, se quedarán en sus casas a disfrutar de películas, de series y de todo tipo de contenidos de entretenimiento.

Por qué es ideal para ver películas en otoño

Si bien el catálogo de las películas en las plataformas de streaming se van renovando cada mes, hay personas que se perfilan por los clásicos y que nunca pasan de moda. Y ante la llegada del otoño, tienes que saber que hay cinco películas que tendrás que ver, y que es ideal para taparse con una manta sobre el sofá y ponerte un pijama cómodo.

5 películas clásicas para ver en otoño

Tienes un e-mail (1998): es un clásico de otoño protagonizado por Tom Hanks y Meg Ryan, y esta comedia romántica trata sobre dos personas que se enamoran por correo electrónico sin saber que son rivales de negocios.

El club de los poetas muertos (1989): es uno de los clásicos protagonizados por Robbie Williams quien interpreta a un profesor de literatura que intenta aplicar otros métodos

Coco (2017): es un clásico de Disney que trata la historia de Miguel, ambientada en el Día de los Muertos que busca que recuerden al papá de Mamá Coco.

Día de lluvia en Nueva York (2019): es otra película para ver en otoño, está dirigida por Woody Allen y protagonizada por Timotheé Chalamet y Elle Fanning, una pareja de universitarios que viaja a Nueva York para pasar un fin de semana romántico.