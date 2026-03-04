Estas son las tendencias de vestidos en esta primavera

La primavera trae cambios de clima y en las tendencias de ropa. Obviamente en el ámbito de comodidad, los vestidos son la opción ideal para concretar un outfit fresco. Sin embargo, las tendencias indican que estos son los 5 que serán los más utilizados. El reto será conectar lo de moda con tus gustos y al mismo tiempo con lo más cómodo en una época muy particular del año.

¿Cuáles son los vestidos en tendencia en marzo de 2026?

Si se empieza a indicar cuáles son los tonos de colores ideales, se debe hablar de los pastel. Tal vez un rosa empolvado, amarillo mantequilla y a zul cielo. Sin embargo los negros o blancos nunca serán mala opción. Y es que los colores también deben ser acompañados con telas de algodón, satén ligero o lino para acompañar un clima templado, sobre todo en los cambios de temperatura entre las mañanas frías y las tardes calurosas.

Vestidos de formas sencillas o bien estructuradas

La gran ventaja de estas opciones es la facilidad para conseguirlos o armarlos. Se puede encontrar una prenda perfectamente estructurada de líneas depuradas. Por ello, el calzado puede ser unas sandalias de plataformas o zapatos de tacón. Al final del día, el minimalismo puede hacerse con estilo y bastante elegancia.

Vestidos de primavera con capas y bufandas

Con un leve drapeado sobre un hombro o una solapa completa en la espalda, estos vestidos impondrán poderío sin ningún tipo de esfuerzo, pues contienen un estímulo visual para echar a volar la imaginación. Aunque las bufandas podrían ser mucho por el ámbito de comodidad con el calor, algunas no tan acaparadoras quedarían perfectas para este marzo.

Vestidos de primavera con cinturas caídas

Ya sea un modelo sofisticado, primaveral completamente o incluso con vuelo y divertido… esta opción te dará mucho impacto en tus decisiones de ropa diaria. Si ubicas y utilizaste los modelos tipo siesta en años recientes, estos son la evolución directa. Cualquier color que te acomode vale la pena, pero aquí se te propone un negro sobrio.

Vestidos de primavera con volantes románticos

Mientras que otros modelos no tienen o poseen menos del toque lleno de flores o evidentemente femenino, este tiene la posibilidad de lucir con estas particularidades. Tan sencillo como elegir un estilo midi con lunares, buscando lucir esplendorosa con un colorido específico.

Vestidos de primavera con siluetas fruncidas y drapeadas

Aplicando en su totalidad el bodycon, lo que se busca es lucir una figura perfectamente definida sin la necesidad de mostrar piel. En ese sentido, las siluetas fruncidas y drapeadas revelan lo justo sin requerir muchos arreglos o situaciones extras en tus vestidos de elección.