El cubo de basura debajo del fregadero no va más: esta es la alternativa más cómoda y práctica

A la hora de pensar en la organización de la cocina, hay que tener en cuenta el espacio con el que contemos, para que todo pueda estar ordenado y evitar la aparición de humedad, de insectos y demás. Entre ellos, quien cumple un rol clave dentro de esto es el cesto de basura, que suele estar debajo del fregadero porque no está a la vista, pero los expertos en decoración aseguran que quedará en el olvido, ya que hay una alternativa más cómoda.

El cesto de basura es fundamental para tener este elemento en la cocina, y es que será el encargado de colocar toda la basura que vamos generando en el día, no sólo de la cocina, sino muchas veces del resto de la casa y que está ubicado en un lugar estratégico, específicamente debajo del fregadero en la cocina, para una mayor comodidad y para que no genere malos olores.

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Por qué el cesto de basura se ubica en el fregadero

¿Alguna vez te preguntaste por qué se coloca el cesto de basura bajo el fregadero en la cocina? Esto se debe a razones tradicionales de estética, optimización de espacios y cercanía con la fuente del agua; permite mantenerlo oculto evitando que salgan malos olores de los desperdicios y demás. Sin embargo, los expertos en decoración aseguran que esta moda quedará en el olvido y hay una alternativa más cómoda y elegante.

Este es el mejor lugar para colocar el cubo de basura

Por este motivo, es que los expertos en decoración de interiores aseguran que el cesto de basura no va más debajo del fregadero en la cocina, sino más bien que esté cerca de donde se preparen los alimentos y es que tenerlo justo debajo de esa superficie permitirá trabajar y recoger prácticamente al mismo tiempo; en lugar de ir acumulando y tener que abrir constantemente la puerta del mueble donde está el fregadero.

Por otro lado, el lugar donde coloques el cesto de basura en la cocina dependerá de dónde prepares la comida, y es que si se trata de una encimera larga, conviene observar qué parte utilizamos para cortar; y si debajo de ella existe un módulo disponible, será un buen sitio para colocar el cubo.