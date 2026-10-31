3 plantillas de Peppa Pig y George para imprimir y pintar con acuarelas

Peppa Pig es uno de los dibujos preferidos de los más chicos por lo que quieren llevarlos a todos lados. En esta oportunidad te mostramos las 3 plantillas que puedes imprimir y pintar con acuarelas.

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Las imágenes que aquí te presentamos están en blanco y con líneas claras por lo que son ideales para que los más pequeños puedan experimentar con las acuarelas. Así los más pequeños se van a poder divertir de la mejor manera mientras aprenden.

¿Cuáles son las mejores plantillas de Peppa Pig y George?

Peppa y George de Picnic

Aquí tenemos una gran opción que cuenta con muchos elementos divertidos como frutas, pasteles y mantel. Es por esto que ellos pueden jugar con los diferentes tonos de acuarela. Es una opción que puedes descargarla o verla en la colección de Dibujosconec.

Pinta a la familia.|Pinterest

Peppa y George con Helados

Otra gran opción para la diversión de los más pequeños ya que es un muy sencilla y limpia. Puedes practicar el control de agua y el pincel en los espacios grandes de los personajes. Encuéntrala en las opciones de Pinterest.

Peppa, George y los Patitos

Esta es otra de las opciones más divertidas que puedes llevar a cabo ya que presenta una escena al aire libre que le permitirá a los niños pintar el agua del estanque y los simpáticos patitos. Disponible en Coloringbook.ai.

Los patitos son geniales.|Pinterest

Uno de los mejores consejos para tener en cuenta a la hora de pintar las acuarelas sin que se rompa el papel o se arrugue, se debes imprimir los dibujos en un papel de mayor gramaje (como cartulina blanca, papel opalina o papel especial para acuarela de más de 180g) en lugar de una hoja común de impresora.

Esta es una manera muy interesante de poder entretener a los más chiquitos con sus personajes preferidos. También pueden practicar la motricidad fina y el manejo de las acuarelas y los pinceles.