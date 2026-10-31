3 plantillas de Masha y el Oso para decorar el techo del cuarto

Masha y el Oso es una de las series animadas más elegidas por los más pequeños y está inspirada en un cuento ruso. Es por esto que te vamos a contar cómo decorar sus espacios con las mejores plantillas.

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De una manera fácil vas a poder decorar el techo de la habitación con los personajes de Masha y el Oso. El enfoque es creativo y ligero para que las figuras luzcan espectaculares desde abajo y se mantengan seguras.

¿Cuáles son las mejores plantillas de Masha y el Oso?

Plantilla de espirales colgantes (Efecto Móvil)

Esta es una idea ideal para colgar directamente sobre la cama o en el centro de la habitación. Al moverse con el viento, da la sensación de que los personajes están flotando.

Lo que debes hacer es imprimir las figuras de Masha, el Oso y otros animales del bosque en cartulina gruesa. Luego procede a recortar tiras de papel de colores o láminas de plástico transparente en forma de espiral. Pega las figuras al extremo inferior de la espiral y sujeta la parte superior al techo con cinta de doble cara apta para pintura. Algunos diseños son Masha saludando, el Oso haciendo malabares y mariposas de colores.

Esta podría ser una opción.|Pinterest

Plantilla de Masha y el Oso asomándose por la ventana del techo

Luego tenemos esta opción que ha sido diseñada para colocar en esquinas o alrededor de la lámpara central del cuarto que simula que están mirando hacia adentro de la habitación.

La utilización es mediante plantillas de los personajes de medio cuerpo hacia arriba. Lo que puedes hacer es imprimirlo en formato grande (puedes unir varias hojas si usas una impresora común). Al pegarlos planos en el techo, los niños verán las caras sonrientes de los personajes cada vez que se acuesten.

Plantilla del cielo del bosque con banderines colgantes

Por último, tenemos esta opción que recrea la naturaleza que aparece en la serie. En esta opción puedes descargar los kits imprimibles como los de Todo Candy Bar o Todo Peques que incluyen banderines triangulares, flores y elementos del bosque.

Es muy simple hacerlo ya que deber perforar las esquinas, pásales un hilo resistente y sujétalas a las molduras del techo para un look de campamento en el bosque.