Pablo Montero habló mal del Tío Pepe y podría sufrir las mismas consecuencias que este Granjero de la primera temporada

Esta semana se presentó una polémica en La Granja VIP. Pablo Montero fue acusado de haberle faltado el respeto al Tío Pepe y aunque el cantante lo negó, la producción le mostró los videos en los que, efectivamente, había incurrido en groserías en contra del Mayoral. Tras lo sucedido, muchos creen que él será el próximo eliminado siguiendo los pasos de Jawy Méndez en la primer temporada.

En noviembre de 2025 Jawy insultó al Mayoral. La razón fue que, en su momento, los Granjeros fueron avisados que algunas de las indicaciones que reciben en el día a día les serían dadas con la voz del Tío Pepe. Mientras les daban la noticia, Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori y Jawy señalaron que hubiera sido mejor que Carolina Ross, quien acababa de ser eliminada, hubiera dejado grabaciones, "le hubiera dicho que dejar algo grabado, no al pendejo del Tío Pepe", dijo Jawy.

Durante la Gala, Adal Ramones llamó la atención de Jawy que en ese momento era Peón y le recordó que el Mayoral es la máxima autoridad, además de un señor admirable que no ha tenido más que consejos y paciencia. Aunque el Granjero intentó disculparse, el daño ya estaba hecho y el público no lo apoyó cuando estuvo nominado.

¿Qué dijo Pablo Montero sobre el Tío Pepe?

Pablo Montero también podría estar en riesgo tras haber insultado al Tío Pepe. Y es que el cantante reaccionó muy molesto luego de que el Mayoral le diera su evaluación como Capataz.

Hace un par de semanas, el Tío Pepe le dijo que esperaba más de él porque tiene experiencia en ranchos, pero que no había hecho el mejor de los trabajos, en especial porque no había dado el ejemplo y se había levantado tarde.

EXPONEN lo que Pablo Montero dijo de “El Tío Pepe” tras su calificación como Capataz en La Granja VIP

Pablo Montero se defendió, reaccionó muy molesto y sorprendido, por lo que declaró: "viejo cabrón, sí me partí el lomo, está bien pendejo". Minutos más tarde añadió que no es lo mismo "tener una pinche granjita que un rancho de 100 hectáreas".

Luego de que le mostrara los videos, el cantante se disculpó y justificó diciendo que estaba muy enojado en ese momento.

Cabe decir que esta semana Montero está nominado, pero no por lo sucedido con el Mayoral sino porque fue uno de los que más votos recibió durante el miércoles de Asamblea, veremos si el público lo salva.