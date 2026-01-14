De los Golden Globes 2026 a tu oficina: las uñas de las celebridades que te puedes hacer, son discretas pero súper elegantes

¿Andas en busca de inspiración para el próximo diseño de uñas que lucirás en la oficina? Aunque no lo creas, los Golden Globes 2026 fueron una gran fuente de ideas que puedes aprovechar; muchas celebridades no recurrieron a diseños excéntricos o demasiado llamativos, sino a manicure discreto y elegante que puedes usar en muchas ocasiones. A continuación enlistamos los mejores.

De Lisa a Selena Gomez: los mejores diseños de uñas que usaron las celebridades en los Golden Globes 2026

En los Globos de Oro 2026, las celebridades optaron por los diseños sutiles, los tonos neutros y los colores sólidos. No llevaron demasiados detalles, aplicaciones o trazos, más bien se centraron en la elegancia clásica, el minimalismo y el lujo silencioso.

1. Ariana Grande

|Crédito: Getty Images

Ariana Grande optó por un diseño que recuerda la estética 'mob wife' que ha estado de moda desde el año pasado, pues llevó uñas francesas al estilo "Carmela Soprano". Es decir, la punta blanca es bastante ancha y abarca buena parte de la uña.

2. Miley Cyrus

Miley Cyrus marcó tendencia en los Golden Globes 2026 con una tonalidad nude que su manicurista reveló como 'melty gelato', y con un efecto conocido como "uñas jabón" por su aspecto súper brillante y pulido; sus puntas tienen forma redondeada.

3. Julia Roberts

Julia Roberts the woman you are #GoldenGlobes



pic.twitter.com/t8asBcVVsl — Julia Roberts Fans (@robertsposts) January 12, 2026

Con sus uñas cortas color fresa, Julia Roberts demostró que el manicure rojo nunca pasa de moda y puede hacerte resaltar en cualquier ámbito. Ella lo contrastó perfectamente con su vestido color negro.

4. Jennifer Lopez

|Crédito: Captura

JLo y su manicurista, Tom Bachik, escogieron un tono nude que le alargaba las manos y combinaba súper bien con el sensual outfit que llevó a los Golden Globes 2026. Una tonalidad así de uñas para la oficina sería bastante apropiada, discreta y sofisticada.

5. Hailee Steinfeld

|Crédito: Instagram. @tombachik

El tono que eligió Hailee Steinfeld se aproxima un poco más al rosa que al nude, lo cual fue muy apropiado para el vestido rosa que llevó por la alfombra. También tiene un diseño en forma coffin no demasiado marcada; esto demuestra que aquellas formas de uñas consideradas más "excéntricas" también pueden formar parte de looks discretos.

6. Selena Gomez

Selena Gomez le dijo adiós a los nudes y optó por un look que podríamos definir como goth: sus uñas para los Golden Globes 2026 son negras y con un elegante efecto terciopelo, que fácilmente podrías lucir en la oficina.

7. Lisa

Las uñas con puntas metálicas de Lisa tienen un toque muy coqueto y brillo, pero de una manera muy discreta y fácilmente combinable.

8. Zoë Kravitz

|Crédito: Instagram. @betina_goldstein

Zoë Kravitz optó por uñas francesas pero con un tono nude apenas perceptible si lo comparas con el color de sus uñas, y con un acabado entre 'milky' y 'cloud'.