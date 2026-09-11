Otoño 2026: los 3 signos que dejarán atrás una etapa dolorosa

El otoño 2026 puede convertirse en un periodo de cierre y trasformación para algunos signos del zodiaco. Ciertas experiencias del pasado podrían comenzar a perder peso.

Noticias Michoacán del 11 de septiembre 2026

Para estos signos, la temporada traerá la posibilidad de soltar aquello que todavía genera dolor. Así, podrán avanzar hacia una etapa con mayor claridad y nuevas oportunidades.

¿Para qué sirve la astrología?

La astrología sirve como una herramienta simbólica para interpretar la posición de los planetas y su relación con los signos del zodiaco. Quienes la practican la utilizan para reflexionar sobre distintos aspectos de la personalidad, las emociones, los vínculos y las experiencias de vida. También puede emplearse para analizar una carta natal, identificar tendencias y explorar diferentes etapas a partir de los movimientos planetarios. Aunque no cuenta con respaldo científico que demuestre que los astros determinen los acontecimientos o la personalidad, puede funcionar como un recurso de autoconocimiento y reflexión personal. A través de sus símbolos, algunas personas encuentran una forma de comprender mejor sus emociones, reconocer patrones y pensar en decisiones o cambios que atraviesan en determinados momentos de su vida.

¿Qué signos cerrarán un capítulo doloroso en otoño 2026?

El otoño de 2026 podría convertirse en una etapa de cierre para Tauro, Géminis y Escorpio. De acuerdo con la astrología, los movimientos de este periodo podrían ayudarlos a dejar atrás situaciones relacionadas con el dolor, la incertidumbre o el desgaste emocional.

Tauro

Para Tauro, el proceso estará relacionado con la necesidad de recuperar estabilidad y revisar aquello que ya no le brinda seguridad. Esta etapa podría ayudarlo a reconocer qué situaciones conserva por costumbre o miedo y cuáles realmente quiere mantener en su vida.

Géminis

Este signo tendrá la oportunidad de ordenar sus pensamientos, resolver asuntos pendientes y tomar decisiones que venía postergando. El periodo puede favorecer una mayor claridad para dejar atrás dudas y situaciones que le impedían avanzar.

Escorpio

El cierre estará más relacionado con los vínculos y las emociones que todavía permanecen ligadas al pasado. Algunas experiencias podrían volver a ocupar su atención para ser comprendidas desde otra perspectiva y permitir finalmente un cierre.