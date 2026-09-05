Decora tu mesa dulce con este hermoso arco de globos inspirado en Gabby’s Dollhouse

Gabby’s Dollhouse es una serie muy entretenida para los más chicos por lo que muchas niñas o niños buscan llevar la temática a sus cumpleaños. Una opción muy sencilla es utilizar un arco de globos para tu mesa dulce.

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Con globos y un poco de paciencia podrás crear un diseño increíble para tu evento. Debes utilizar los colores pastel y brillantes para que queden perfectos con la decoración del lugar.

¿Cómo crear un arco de globos de Gabby’s Dollhouse

Materiales para hacer el arco de globos



Globos de diferentes tamaños en rosa, fucsia, morado, turquesa, azul y naranja.

Globos blancos para algunos detalles.

Inflador eléctrico o manual.

Tira para arco de globos o hilo de pescar resistente.

Puntos de pegamento para globos.

2 bases o soportes para sujetar los extremos del arco.

Cartulina o foami para elaborar las orejas de gato.

Cinta adhesiva.

Tijeras.

Regla y lápiz para marcar las orejas.

Procedimiento

Define dónde colocarás el arco

El primer paso es inflar los globos y medir el espacio que tienes disponible. Se recomienda enmarcar la mesa sin cubrir por completo el fondo, especialmente si también colocarás un letrero, personajes o algún otro elemento de la fiesta. En cuanto a los globos deben tener diversos tamaños ya que los grandes irán en la base y los medianos o pequeños rellenarán los espacios.

Comienza con el lado izquierdo

Para lograr el efecto arcoíris debes comenzar en uno de los extremos con globos en tonos naranja, amarillo y rosa. Coloca primero los globos grandes y después añade los pequeños.

Continúa con los tonos rosas

Cuando vas avanzando a la parte superior del arco, debes incorporar globos rosas, fucsia y magenta. Puedes mezclar los tonos para hacer una transición suave

No dejes espacios vacíos.|Pinterest

Forma la parte superior

En la zona central debes utilizar sobre todo globos rosa y morado. Coloca algunos globos hacia arriba y otros hacia abajo para conseguir ese acabado orgánico que tienen los arcos de globos. Si algunos espacios quedan vacíos, no te preocupes, pues al final podrás rellenarlos con globos pequeños.

Cambia hacia el morado

En la parte superior derecha comienza a introducir tonos lila, morado y violeta. Coloca los globos grandes como puntos principales y añade algunos medianos alrededor. La idea es que el color cambie poco a poco y no se note una división demasiado marcada entre el rosa y el morado.

Termina con los tonos turquesa y azul

Vas a ir descendiendo por el extremo derecho con globos turquesa, aqua y azul. Esta forma te ayudará con el efecto arcoíris.

Une los globos al soporte

Introduce los globos en la tira especial para arcos o sujétalos con hilo de pescar resistente. Comienza desde un extremo y avanza poco a poco hasta llegar al otro. Procura mantener juntos los grupos de colores que ya definiste para que la transición se vea ordenada.

Haz las orejas de gato

Haz orejas de gato con cartulina o foami y luego colócalas en el arco de globo. Luego vas a colocar el arco donde quede bien firme y listo ya tienes tu decoración.

¿Quién es Gaby?

La casa de muñecas de Gabby es una serie infantil de Netflix que sigue las aventuras de Gabby, una niña que utiliza una diadema mágica con orejas de gato para entrar a un mundo fantástico dentro de su casa de muñecas.