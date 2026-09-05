Querida locutora de radio muere en TERRIBLE accidente vehicular, esto se sabe:

Este sábado 5 de septiembre amanecimos con una lamentable noticia, pues se dio a conocer que una querida locutora de radio había fallecido la noche anterior en un terrible accidente de tránsito de acuerdo con primeros reportes locales.

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De acuerdo con primeras versiones, la noche del viernes se habría registrado un fatal accidente sobre la carretera estatal San Nicolás Buenos Aires-Tlachichuca, en el que la locutora y gerente general de una estación de radio local identificada como Yanet Bonilla Hernández habría perdido la vida.

¿Qué pasó con la locutora Yanet Bonilla?

La querida locutora también conocida como “La Mariposa”, quien con el paso de los años se había hecho bastante reconocida en Ciudad Serdán habría sufrido un fuerte accidente donde se involucró un vehículo particular y un camión de carga.

Según reportes locales, el percance habría ocurrido cerca de las 21:00 hrs de la noche del viernes 4 de septiembre, en el que a pesar de haber contado con los auxilios de servicios de emergencia, esta habría perdido la vida en el lugar de los hechos.

De momento, la causa del accidente se encuentra bajo investigación, por lo que se espera que en los siguientes días se llegue a la resolución del caso.

¿Quién era la locutora Yanet Bonilla?

Tras más de 20 años dedicando su vida al medio radiofónico, “La Mariposa” se había vuelto todo un referente de la entidad de Puebla, donde su arduo trabajo le valió para ser una de las voces y personalidades más queridas de la comunidad, por lo que hace unos meses le habrían dedicado un mural en su honor.

En medio de la triste partida de la locutora, numerosos compañeros compañeros así como familiares y amigos escribieron en redes sociales algunas palabras para Yanet, dejando ver el alcance que su voz tuvo.

