Cómo decorar cupcakes con el rostro de Labubu; ideal para sorprender en fiestas infantiles

Si quieres sorprender en una fiesta infantil, decorar cupcakes con el rostro de Labubu es una de las tendencias más originales del momento. La técnica consiste en elaborar primero la cara del personaje y luego recrear su característico efecto de peluche con betún.

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Las decoraciones inspiradas en personajes populares se han convertido en una de las opciones favoritas para cumpleaños temáticos. Pasteleros profesionales coinciden en que una buena planificación, el uso de ingredientes de calidad y una correcta técnica de decoración son claves para conseguir acabados prolijos y resistentes durante toda la celebración.

¿Cómo hacer cupcakes con el rostro de Labubu?

Puedes utilizar la receta de cupcakes que prefieras, ya sea de vainilla, chocolate, red velvet o cualquier otro sabor. Lo más importante es que los panquecitos estén completamente fríos antes de comenzar la decoración, ya que el calor puede derretir el betún y dificultar los detalles. Necesitarás:



Cupcakes completamente fríos

Espátula y mangas pasteleras

Betún firme: puede ser de mantequilla, queso crema o chocolate, siempre que mantenga bien su forma.

puede ser de mantequilla, queso crema o chocolate, siempre que mantenga bien su forma. Colorantes alimentarios: beige, blanco, negro, rosa y otros tonos para personalizar cada personaje.

beige, blanco, negro, rosa y otros tonos para personalizar cada personaje. Duyas de repostería: una estrellada y otra tipo pasto para crear el efecto de peluche.

El rostro de Labubu puede elaborarse de distintas maneras:



Con glaseado para galletas: permite crear una pieza firme antes de colocarla sobre el cupcake.

permite crear una pieza firme antes de colocarla sobre el cupcake. Con chocolate derretido: ideal para quienes buscan una decoración sencilla.

ideal para quienes buscan una decoración sencilla. Con impresiones comestibles sobre papel de oblea: una de las opciones más rápidas y prácticas.

Si decides hacerlo a mano, comienza formando un círculo de color beige y agrega posteriormente los ojos, la nariz, la boca y los característicos colmillos con distintos colores. Cuando la pieza esté completamente seca, fíjala al cupcake utilizando una pequeña cantidad de betún.

¿Cómo lograr el característico efecto de peluche de Labubu?

Una vez colocado el rostro, llega el momento de recrear el pelo que distingue al personaje. Para conseguirlo puedes seguir estos pasos:



Aplica betún alrededor del rostro: crea una base uniforme que servirá como soporte.

crea una base uniforme que servirá como soporte. Utiliza una duya estrellada: forma pequeños puntos para conseguir una textura suave y esponjosa.

forma pequeños puntos para conseguir una textura suave y esponjosa. Emplea una duya tipo pasto: si deseas un acabado más realista, esta boquilla permite simular mechones individuales.

si deseas un acabado más realista, esta boquilla permite simular mechones individuales. Combina distintos colores: separa el betún en varias porciones y añade colorantes para crear versiones inspiradas en los diferentes Labubu que existen.

separa el betún en varias porciones y añade colorantes para crear versiones inspiradas en los diferentes Labubu que existen. Finaliza con pequeños detalles: añade mejillas rosadas o sombras suaves para aportar mayor expresión al personaje.

Con ingredientes sencillos y un poco de paciencia, los cupcakes con el rostro de Labubu pueden convertirse en el gran atractivo de cualquier mesa dulce. Esta decoración ofrece una forma divertida de personalizar las celebraciones infantiles.