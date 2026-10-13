Adiós al delineado marcado: el secreto para rejuvenecer tus ojos con maquillaje

El universo del maquillaje se renueva con un cambio de paradigma en la forma de destacar los ojos. Aunque el delineado marcado y definido imperó durante décadas, las nuevas tendencias de belleza apuestan por la sutileza para devolverle la frescura al rostro, alejándose de los trazos pesados que suelen endurecer los rasgos y acentuar el cansancio.

Esta innovadora propuesta sustituye las líneas rígidas por un delineado fino, delicado y sutilmente elevado en el extremo externo del ojo. Al combinar tonos como el marrón oscuro o el gris topo con un acabado difuminado, es posible realzar la mirada con un efecto lifting natural que aporta luminosidad y elegancia para cualquier ocasión.

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¿Cuál es el delineado que rejuvenece la mirada?

El delineado que rejuvenece la mirada consiste en una técnica sutil de trazo fino y ligeramente ascendente. Esta propuesta busca sustituir los delineados gruesos, rígidos o líquidos en negro intenso, los cuales tienden a recargar el párpado y endurecer las facciones del rostro.

Para lograr un efecto que abra y eleve los ojos, los expertos recomiendan trazar una línea muy delgada pegada a la raíz de las pestañas, comenzando desde el centro hacia el extremo externo. Al llegar al final del ojo, el trazo se eleva suavemente siguiendo la dirección natural hacia la sien, evitando alargar en exceso el rabillo.

El secreto principal está en la elección de los colores y el acabado. Se aconseja utilizar tonos como marrón oscuro, topo o negro suavizado en lápiz, integrando o difuminando el producto con un pincel pequeño o sombra. Esta técnica es ideal para suavizar los rasgos, aportar luminosidad y rejuvenecer la mirada de forma natural sin sobrecargar el maquillaje.

¿Cómo preparar la piel antes del maquillaje?

Preparar la piel es clave para un maquillaje natural y duradero. Comienza limpiando el rostro para eliminar impurezas y aplica un tónico que equilibre el cutis. Continúa con contorno de ojos y una crema hidratante adecuada para la piel, dejando absorber unos minutos. Por último, suma protector solar ligero de día y una prebase para unificar la textura y controlar los brillos antes del color.