Ingreso del Sol en Escorpio: horóscopo para cada signo del 23 de octubre al 21 de noviembre

El ingreso del Sol en Escorpio, previsto para el 23 de octubre de 2026, marca el comienzo de una nueva temporada astrológica asociada con la transformación, la intensidad emocional y la revisión de los vínculos personales. Durante este período, que se extiende hasta el 21 de noviembre, los 12 signos del zodiaco podrán reflexionar sobre sus objetivos, reconocer aquello que necesitan cambiar y prestar atención a nuevas oportunidades en el amor, el trabajo y las finanzas.

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En la astrología occidental, Escorpio es un signo de agua relacionado con la intuición, las emociones y los procesos de renovación. Su temporada invita a dejar atrás hábitos que ya no funcionan, fortalecer la confianza y afrontar conversaciones pendientes.

Temporada Escorpio: ¿Qué le espera a cada signo del zodiaco hasta el 21 de noviembre?

Aries : será una etapa para revisar los recursos compartidos y organizar las finanzas con prudencia. En el amor, expresar las necesidades con honestidad ayudará a resolver tensiones y fortalecer la confianza.

: será una etapa para revisar los recursos compartidos y organizar las finanzas con prudencia. En el amor, expresar las necesidades con honestidad ayudará a resolver tensiones y fortalecer la confianza. Tauro : las relaciones ocuparán un lugar central. Podrían surgir conversaciones importantes sobre compromisos y proyectos compartidos. Escuchar antes de reaccionar permitirá construir acuerdos más sólidos.

: las relaciones ocuparán un lugar central. Podrían surgir conversaciones importantes sobre compromisos y proyectos compartidos. Escuchar antes de reaccionar permitirá construir acuerdos más sólidos. Géminis : el período invita a reorganizar las rutinas y prestar atención al bienestar cotidiano. En el trabajo, la constancia será clave para avanzar, mientras que ordenar los gastos ayudará a evitar preocupaciones.

: el período invita a reorganizar las rutinas y prestar atención al bienestar cotidiano. En el trabajo, la constancia será clave para avanzar, mientras que ordenar los gastos ayudará a evitar preocupaciones. Cáncer : la temporada favorece simbólicamente la creatividad, el romance y la expresión emocional. Será un buen momento para recuperar proyectos personales y dedicar más tiempo a las personas que aportan tranquilidad.

: la temporada favorece simbólicamente la creatividad, el romance y la expresión emocional. Será un buen momento para recuperar proyectos personales y dedicar más tiempo a las personas que aportan tranquilidad. Leo : los asuntos familiares y domésticos cobrarán protagonismo. Resolver cuestiones pendientes y establecer límites saludables permitirá crear un entorno más armonioso y concentrarse en nuevas metas.

: los asuntos familiares y domésticos cobrarán protagonismo. Resolver cuestiones pendientes y establecer límites saludables permitirá crear un entorno más armonioso y concentrarse en nuevas metas. Virgo : la comunicación será fundamental para avanzar en acuerdos y proyectos. Revisar la información antes de tomar decisiones y expresar los sentimientos con claridad evitará malentendidos.

: la comunicación será fundamental para avanzar en acuerdos y proyectos. Revisar la información antes de tomar decisiones y expresar los sentimientos con claridad evitará malentendidos. Libra : el período invita a evaluar las prioridades económicas y reconocer el valor de las propias capacidades. Planificar con realismo y evitar compras impulsivas contribuirá a una mayor estabilidad.

: el período invita a evaluar las prioridades económicas y reconocer el valor de las propias capacidades. Planificar con realismo y evitar compras impulsivas contribuirá a una mayor estabilidad. Escorpio : con el Sol en su signo, comienza una etapa simbólica de renovación personal. Será una oportunidad para replantear objetivos, fortalecer la autoestima y tomar decisiones más coherentes con sus deseos.

: con el Sol en su signo, comienza una etapa simbólica de renovación personal. Será una oportunidad para replantear objetivos, fortalecer la autoestima y tomar decisiones más coherentes con sus deseos. Sagitario : la introspección y el descanso tendrán especial importancia. Antes de iniciar nuevos proyectos, convendrá cerrar asuntos pendientes y revisar qué hábitos necesita modificar para recuperar energía.

: la introspección y el descanso tendrán especial importancia. Antes de iniciar nuevos proyectos, convendrá cerrar asuntos pendientes y revisar qué hábitos necesita modificar para recuperar energía. Capricornio : las amistades, los contactos y los proyectos colectivos podrían abrir nuevas perspectivas. Elegir cuidadosamente las alianzas y mantener objetivos claros facilitará los avances.

: las amistades, los contactos y los proyectos colectivos podrían abrir nuevas perspectivas. Elegir cuidadosamente las alianzas y mantener objetivos claros facilitará los avances. Acuario : el ámbito profesional cobrará relevancia y podría impulsar una revisión de las metas a largo plazo. La paciencia y la planificación ayudarán a afrontar responsabilidades y aprovechar oportunidades.

: el ámbito profesional cobrará relevancia y podría impulsar una revisión de las metas a largo plazo. La paciencia y la planificación ayudarán a afrontar responsabilidades y aprovechar oportunidades. Piscis: la temporada invita a ampliar horizontes mediante el aprendizaje, los viajes o nuevas experiencias. Mantener una actitud abierta y revisar los detalles prácticos permitirá avanzar con mayor seguridad.

Tránsito del Sol en Escorpio 2026: ¿Cuál es la energía astrológica disponible?

Desde la interpretación astrológica, el Sol representa la identidad, la vitalidad y la expresión personal. Al ingresar en Escorpio (signo tradicionalmente regido por Marte y asociado también con Plutón en la astrología moderna), se destacan los procesos de cambio y profundización emocional.



Transformación personal : es un período para identificar hábitos que ya no aportan y establecer objetivos que respondan a las necesidades actuales.

: es un período para identificar hábitos que ya no aportan y establecer objetivos que respondan a las necesidades actuales. Amor y relaciones: la energía escorpiana se vincula con la intimidad, la lealtad y la confianza. Las conversaciones sinceras pueden ayudar a fortalecer los vínculos.