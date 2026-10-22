Cómo usar el labial como rubor: 3 consejos para lograrlo

El rubor es uno de los productos más utilizados en el mundo del maquillaje, si se te acabo y necesitas utilizarlo de manera de urgente pues puedes reemplazarlo por el labial.

¡Aprende a hacer mantequilla casera con la receta de ‘El Borrego’ y ‘La mamá de las recetas’!

Para usar el labial como rubor es necesario que tengas en cuenta la técnica correcta para poder llevarlo a cabo. Tendrás un acabado monocromático, fresco y natural que se funde muy bien con tu piel.

¿Cómo usar el labial como rubor?

Prepara e hidrata muy bien tu piel

Los rubores están formulados para colocarlos específicamente en las mejillas, pero hay labiales, sobre todo los mate, que cuentan con texturas densas o secas que hacen que el difuminado sea más dificultoso.

El truco para poder usarlo es tener la piel limpia e hidratada, en el caso de que el labial sea muy seco deberás mezclar un punto de labial con una gota de tu crema hidratante o sérum en el dorso de tu mano antes de llevarlo al rostro.

Las cremas para el contorno de ojos ayudan a reducir la inflamación de las ojeras|Canva

Aplica el producto en tus dedos primero

Otro truco a tener en cuenta es que no hay que aplicar la barra de labial directamente sobre la mejilla porque sería demasiado producto y arruinarás la base de maquillaje que llevas. Lo que deberás hacer es tomar un poco de color dando ligeros toques al labial con las yemas de los dedos (el calor de tu cuerpo ayudará a derretir el producto). Luego, da palmaditas suaves sobre las manzanas de tus mejillas y difumina hacia las sienes.

Selecciona la fórmula correcta según el acabado que buscas

Ten en cuenta que no todos los labiales van a tener el mismo efecto en la piel por lo que es importante elegir según tu tipo de rostro y el objetivo que deseas alcanzar.