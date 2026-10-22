La Salvación pondrá a prueba a cinco Granjeros: ¿quién tiene más que perder en La Granja VIP?

La Salvación de este jueves en La Granja VIP representa una oportunidad importante para Manelyk González, Fernando Lozada, Rafa Mercadante, Azalia “La Negra” y El Mono Osuna, quienes buscan cambiar su situación dentro de la competencia. Con la eliminación del domingo cada vez más cerca, conseguir la protección podría marcar una diferencia en el camino de los cinco participantes. Sin embargo, cada uno enfrenta esta etapa desde una posición distinta, pues su permanencia no solo depende de lo que ocurra en la prueba, sino también de las relaciones que han construido dentro del reality y de cómo se desarrolle la votación del público.

Cinco nominados y diferentes motivos para buscar la Salvación en La Granja VIP

Para Manelyk, esta prueba representa la posibilidad de mantenerse en la competencia y continuar defendiendo su lugar en una edición en la que las alianzas y los enfrentamientos han influido en la convivencia. Evitar la eliminación le permitiría concentrarse en sus próximos movimientos sin depender exclusivamente del apoyo de la audiencia. Fernando Lozada también tiene mucho en juego. El participante necesita superar esta etapa para continuar avanzando en el programa, mientras que su desempeño y sus relaciones con los demás granjeros podrían influir en el desarrollo de las siguientes jornadas.

Por su parte, Rafa Mercadante enfrenta la oportunidad de asegurar su permanencia sin tener que esperar al resultado de las votaciones. Ganar la Salvación cambiaría su panorama inmediato y le daría margen para afrontar el resto de la semana. En el caso de Azalia, obtener la protección significaría dejar atrás la incertidumbre de la placa y continuar dentro de la competencia. La prueba también representa una oportunidad para modificar su situación frente a los demás participantes. Pues siempre la han considerado la rival más débil.

Finalmente, El Mono Osuna buscará mantenerse en el juego y evitar que su futuro dependa únicamente de la decisión del público. Su resultado en la dinámica podría tener consecuencias importantes para el rumbo de su participación. La incógnita es cuál de los cinco conseguirá aprovechar esta oportunidad. La Salvación no garantiza ganar el reality, pero sí puede cambiar el escenario inmediato de los nominados.

Con la eliminación dominical en el horizonte, el resultado de la prueba será clave para conocer cómo queda la competencia y quiénes tendrán que enfrentar la siguiente etapa con la presión de permanecer en La Granja VIP.