Las prendas de Rumi, Mira y Zoey destacan por sus colores intensos y siluetas modernas, como lo son estas 4 ideas para personalizar una camiseta de los Saja Boys. Pero en esta ocasión traemos para ti estas 4 opciones para hacer parches de KPop Demon Hunters para decorar tu ropa.

Para este proyecto necesitas fieltro, retazos de tela, tijeras, marcadores textiles y, según el método elegido, pegamento especial para telas, hilo o adhesivo termofusible. Puedes aprovechar prendas viejas para conseguir materiales sin comprar una pieza nueva. También puedes elegir hacer estas 4 ideas para hacer llaveros de Rumi, Mira y Zoey para llevar a todas partes.

4 ideas para hacer parches de KPop Demon Hunters para decorar tu ropa|IA

Los parches de KPop Demon Hunters

1. Guerreras KPop: Una primera propuesta consiste en elaborar siluetas de las tres integrantes de HUNTRIX. Para crear las siluetas, dibuja cada personaje sobre papel, recorta la plantilla y traslada el contorno al fieltro. Utiliza amarillo para los detalles de Rumi, negro y rosa para los de Mira, y varios colores para representar el estilo de Zoey.

2. Símbolos: Otra alternativa consiste en representar elementos gráficos asociados con la faceta sobrenatural de HUNTRIX. En lugar de reproducir una figura completa, puedes diseñar una espada estilizada, estrellas, líneas geométricas o un emblema con las iniciales del grupo.

3. Derpy: El pequeño tigre sobrenatural que aparece en la película es una alternativa para quienes prefieren los diseños de animales fantásticos. Puedes inspirarte en su apariencia para crear una figura con orejas puntiagudas, manchas oscuras y detalles de color morado.

4. Elementos de la película: La cuarta propuesta combina letras grandes, estrellas y formas geométricas con una paleta inspirada en los vestuarios de HUNTRIX. Puedes escribir el nombre del grupo, utilizar las iniciales HUNTRIX o crear una composición con tonos amarillos, rosas, violetas y negros.

Si la prenda contiene nailon, elastano o poliéster sensible al calor, comprueba las indicaciones del fabricante antes de utilizar una plancha.