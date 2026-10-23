Niurka también fue luchadora y así se veía en el cuadrilátero, antes de La Granja VIP

Niurka es una personalidad muy mediática, no solo en La Granja VIP, sino en toda la industria del entretenimiento y ha estado en todo tipo de proyectos que ponen a prueba sus talentos. Y un dato curioso que pocos saben sobre ella, es que además de actriz, cantante y bailarina, también tuvo una etapa como luchadora profesional.

Fue en el año 2011 cuando la cubana debutó oficialmente en la Lucha Libre de la AAA. Conservó su nombre artístico, pero sí transformó de forma radical su imagen: lucía una silueta más trabajada, se ponía vestuarios coloridos, presumía su cabellera negra y en ocasiones, usaba un antifaz para hacer el espectáculo algo más novedoso.

Cuando era luchadora, Niurka se lucía con sus acrobacias|ESPECIAL

Entre los imponentes rivales a los que se enfrentó, están luchadoras como "Estrellita", "Sexy Star" y "Fabi Apache", por mencionar algunas de sus peleas más recordadas. Y a pesar de que esto ya quedó en el pasado para ella, en internet todavía hay videos de las acrobacias Niurka hacía en el cuadrilátero, donde demostraba no tenerle miedo a nada y se lanzaba desde las cuerdas o encaraba de frente a sus colegas para darle emoción a la noche mientras el público la ovacionaba.

¿Por qué Niurka quiso ser luchadora? Así eran sus aventuras antes de entrar a La Granja VIP

El interés de la vedette por este deporte no fue casualidad, en realidad su entonces pareja sentimental tuvo mucho que ver y la habría animado a probarse en este ámbito. Esto ya que cabe recordar, hace 15 años Niurka tuvo un romance con René Gómez Espinoza, conocido como "El Intocable", un reconocido luchador que en el 2011 atravesaba un gran momento en su carrera.

Aunque lo entregó todo en el tiempo que estuvo subiéndose al cuadrilátero, no duró mucho trabajando en esto, pero sí tuvo eventos importantes durante casi dos años. Tal como la llamada "mujer escándalo" ha recordado en sus anécdotas con compañeros de La Granja VIP, cuando era luchadora participó en una gira por todo el país que duró seis meses y que le dejó gratos recuerdos.