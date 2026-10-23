Las salas pequeñas necesitan soluciones que permitan organizar objetos sin ocupar demasiado espacio en el piso. Las repisas de madera ofrecen una superficie para colocar macetas, libros y adornos, por lo que estas 4 ideas harán que el espacio luzca acogedor al instante. Mientras que estas 5 formas de decorar con especies y espejos le dan profundidad a un recibidor pequeño.

Esta combinación funciona en departamentos y casas pequeñas, 4 plantas para poner en la entrada de la casa y atraer riqueza, como lo son estas 4 para poner en la entrada de la casa y atraer riqueza. Antes de elegir un diseño, se recomienda medir el muro disponible, revisar la iluminación natural y considerar el crecimiento de cada ejemplar.

4 ideas de repisas de madera con plantas colgantes para ganar espacio en salas pequeñas y lucir acogedoras al instante|IA

Las ideas de repisas de madera para plantas colgantes

1. Repisas flotantes: La primera propuesta utiliza dos o tres tablones horizontales sobre un muro libre, cerca del sofá o junto al mueble del televisor. La madera clara combina con paredes blancas, beige o verde salvia, mientras que las hojas largas aportan movimiento visual sin necesidad de añadir una mesa auxiliar. Una distribución escalonada permite aprovechar la altura y reservar espacio para libros, fotografías o pequeñas piezas decorativas. Es ideal para poner un potus.

2. Repisas esquineras: Aprovecha una esquina vacía con dos o tres superficies triangulares o tablones cortos. Este formato utiliza un sector que suele quedar desaprovechado entre dos paredes y permite distribuir recipientes a diferentes alturas. Una estructura en madera de tono nogal aporta contraste con los muros claros, mientras que las macetas de cerámica blanca o terracota ayudan a mantener una paleta coordinada.

3. Repisas escalonadas: Distribuye tres tablones cortos a diferentes alturas para formar una composición ascendente. Esta alternativa funciona en un muro estrecho junto a una ventana o en un rincón próximo al área de lectura. Puedes combinar una planta de tallos colgantes, otra de porte compacto y una pieza decorativa de cerámica para crear variedad sin recurrir a muebles voluminosos.

4. Repisas rústicas: La cuarta opción consiste en instalar dos repisas de madera rústica con vetas visibles y acabado natural. Puedes colocar una maceta de hiedra en uno de los extremos para que sus tallos caigan por el muro, mientras reservas el resto de la superficie para velas decorativas, libros o pequeños adornos. Los tonos miel, nogal y terracota combinan con textiles beige y muebles de fibras naturales.