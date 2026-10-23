¡Eduin Caz pasó por el quirófano! Esto se reporta de su estado de salud

El mundo del espectáculo en su apartado musical amaneció con la preocupación de una operación a la que se sometió Eduin Caz. No se tenía conocimiento de malestares, sin embargo se reportó que ha tenido complicaciones con un tema en la mejilla. Se había sometido a distintos tratamientos pero estos no le funcionaron. Se indica que tiene eventos el fin de semana y por su parte no se ha reportado nada sobre este procedimiento médico que habría vivido en horas recientes.

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¿Por qué Eduin Caz tuvo que ser sometido a una cirugía?

La exclusiva vino de parte de Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, quien publicó un video de alguien cercano al procedimiento que se le hizo al artista. Allí se ve un absceso no menor en la mejilla de Eduin Caz. Se indica que había seguido tratamientos con cremas, pomadas y demás cuestiones… sin embargo las molestias aumentaron.

Fue por eso que las recomendaciones médicas fueron tajantes para intervenir de inmediato y evitar más problemas. La pequeña operación fue un éxito, pero incluso le cosieron con 3 puntadas, lo cual habla de que no era un tema menor. Ante eso, se indica que parte del tejido se mandó a estudios para descartar otras situaciones.

¿Cuál es el estado de salud de Eduin Caz?

El cantante habría sido sometido a este procedimiento en la noche-madrugada de este jueves-viernes. Por ello, no hay ningún comentario del grupo o del propio Eduin Caz, que incluso subió un video el jueves 22 de octubre para invitar a la gente a los conciertos que tendrán el viernes y sábado (23 y 24) del mismo mes en Ciudad Victoria.

Sin embargo, se reporta que la salud del músico no corre riesgo y que puede desenvolverse en sus actividades cotidianas sin ningún problema. Por ello, sus fanáticos respiran un poco para disfrutar de su música el fin de semana, esperando que los estudios no arrojen nada negativo. Y es que las imágenes que se publicaron lucen algo dramáticas, pues allí se observa claramente un hoyo en el rostro de Eduin Caz.