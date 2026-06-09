Del sportwear hasta el blockcore: Outfits de fútbol que puedes usar durante este Mundial 2026 para hombres y mujeres

Estamos a pocas horas del inicio de la Copa Mundial de La FIFA 2026 ™ y sí, la fiebre por este torneo de fútbol está entrando a todos los hogares y no solo por TV Azteca (quien llevará lo mejor de esta temporada a tu televisión), sino porque la cultura de la moda todo el tiempo cambia y esta era está siendo dominada por “los fifas”.

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Sportwaer, blockcore y demás términos han ganado popularidad en Europa y Estados Unidos, donde hay gente que hace lucir bien hasta la playera de fútbol más retro del Apertura 96… Hoy en día, los jerseys de fútbol se han vuelto un accesorio de moda imperdible y nosotros te mostraremos algunos outfits que todos querrán replicar en estas semanas.

Outfits de playeras de futbol a la moda para este 2026

Iniciaremos con uno de los estilos más sonados en los últimos años y que aunque les costó trabajo, hoy son más que bien recibidos, el blockcore.

El blockecore es una tendencia de moda urbana que suma jerseys de fútbol, así como gorras y demás accesorios deportivos con prendas básicas, logrando un equilibrio en tendencia, llamativo y futbolístico.

Fueron jugadores como Hector Bellerín, Jackson Irvine, Jules Koundé que comenzaron a ganar reflectores en revistas de moda por su gusto para la moda, mismo que ha sido adoptado como hito mundial.

Por otro lado tenemos el streetwear, que como su nombre lo dice al español, esta moda consiste en vestir “ropa urbana” tal como lo son pants, shorts, jerseys, chamarras, sudaderas y demás prendas deportivas.

Este es otro de los estilos que robará miradas durante la época mundialista gracias a que justamente los futbolistas visten estos estilos dentro de sus concentraciones, por ello, las marcas deportivas se han empeñado en hacerlos más versátiles y llamativos.

Claro que depende de tu gusto que tan deportiva o deportivo quieras lucir, pues hoy en día hasta marcas de lujo visten a las selecciones, dejando ver que el fútbol ha dado un paso más allá de la moda.