Día de Muertos: esto representa cada una de las ofrendas que existen

En México hay una gran diversidad en cuanto a las ofrendas para el Día de Muertos. Lo que ocurre es que cada región adapta sus recursos, platillos y cosmovisión para preparar la bienvenida de los seres queridos que se adelantaron.

Noticias Baja California del 17 de agosto 2026

Cada altar de Día de Muertos tiene su significado por lo que aprender de estos rituales nos da la posibilidad de valor a cada pueblo originario. Además, te inspirará a incorporar elementos de profundo respeto y significado simbólico en tu propio espacio durante estas festividades.

¿Cuáles son las ofrendas que existen?

Ofrenda Hñahñu (Otomí) de Orizabita, Hidalgo

La comunidad hñahñu, en el Valle del Mezquital, toman a la muerte como una transición hacia una existencia mejor. Para ellos las ánimas tienen el deber sagrado de volver cada noviembre. Sus familiares los reciben con devoción, rompiendo temporalmente la barrera entre la vida y la muerte.

Ofrenda Me'phaa (Tlapaneco) de Tlacoapa, Guerrero

En las laderas de la Sierra Madre del Sur, sus habitantes comienzan con los preparativos quince días antes recolectando insumos en el campo. El 31 de octubre alistan las casas para recibir a los niños con frutas y dulces. El 1 de noviembre reciben a los adultos con guisos complejos y el 2 de noviembre visitan los panteones.

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Ofrenda Nahua de Coatepec Costales, Guerrero

Luego nos encontramos con los nahuas que comienzan un mes antes con los rezos diarios y toques de campana que son dedicados a las ánimas. En cuanto al 31 de octubre colocan dulce de calabaza y figuras para los niños difuntos. Luego el 1 y 2 de noviembre llevan veladoras, flores de cempasúchil y pan de muerto directamente a las tumbas del cementerio.

Ofrenda P'urhépecha de Jarácuaro, Michoacán

En esta región se realiza un novenario especial para las personas que cumplen su primer año de fallecido. Los padrinos de bautizo desempeñan un rol clave al llevar un impresionante arco de carrizo adornado con flor de cempasúchil y terciopelo. Comparten un pozole comunitario y luego el arco es llevado al panteón para velar toda la noche.

Ofrenda Mayo de El Júpare, Sonora

Aquí la festividad inicia el 24 de octubre en el centro ceremonial de El Júpare. Cabe destacar que en los templos se construye un altar monumental o tumba simbólica adornada con imágenes sagradas, frutas de temporada y veladoras. Esta estructura marca el inicio de las oraciones que culminarán con la velación en el cementerio el 1 de noviembre.

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Ofrenda de la Tribu Yaqui en Sonora

Quienes pertenecen a la comunidad yaqui comienzan con sus procesiones el 1 de octubre. En Pótam y Huírivis se coloca el cráneo de un antiguo sacerdote en el templo. En las casas se construyen tapancos, estos son altares elevados con maderas y tarimas para colocar los alimentos de niños y adultos.

Ofrenda Totonaca de Cazuelas, Papantla, Veracruz

Por último, tenemos esta ofrenda conocida en la lengua totonaca como Ninín que significa muertos. La misma es una estructura entera del cosmos. En la parte inferior se simula la tierra y el agua, mientras que el techo, tejido con hojas de tepejilote y un sol de palma de coyol, representa el cielo y los cuatro rumbos del universo.