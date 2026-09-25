Concierto de Stray Kids en México: 8 ideas de freebies de último momento para imprimir y recortar
Si vas a disfrutar de STRAYCITY MEXICO CITY, todavía estás a tiempo de preparar unos detalles sencillos para compartir con otros STAY.
Este viernes 25 de septiembre se realizará el primer concierto de Stray Kids en la Ciudad de México y faltan pocas horas para que STAY pueda disfrutar de este anhelado concierto. Sin embargo, si apenas recordaste que quieres ser parte de los que llevan freebies y no alcanzaste a preparar grandes regalos para intercambiar, quédate aquí que te decimos algunas ideas que puedes realizar en cuestión de minutos y de manera fácil y económica.
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Recuerda que no es necesario gastar los pesos para dar un freebie ostentoso, ya que existe una opción rápida, económica y muy divertida: es recurrir a plantillas imprimibles, recortarlas en casa y convertirlas en pequeños detalles para llevar al Estadio GNP.
Los conciertos de Stray Kids en México serán este viernes 25 y sábado 26 de septiembre de 2026; ambos darán inicio en punto de las 6:30 horas y aún estás a tiempo de realizar estos pequeños detalles. A continuación te dejamos unas ideas.
8 ideas de freebies de último momento para imprimir
La idea es muy sencilla: solo necesitas buscar o crear plantillas con diseños de los integrantes de Stray Kids, imprimirlas, recortarlas, adornarlas y comenzar a regalar a otros STAY.
1. Miniabanicos de Stray Kids
Imprime diseños pequeños de los integrantes, recórtalos y pégalos sobre un palito de madera o una tira de cartón. Así tendrás minibanicos personalizados para regalar a otros STAY durante el concierto.
2. Mini tarjetas con los integrantes
Imprime fotografías o ilustraciones en tamaño pequeño, recórtalas y conviértelas en tarjetas para intercambiar. Puedes llevar varias para buscar a otros fans con quienes compartirlas.
3. Photocards caseras
Si tienes impresora, utiliza papel grueso para crear tus propias photocards. Puedes hacer una diferente de cada integrante o elegir únicamente a tu bias.
4. Mini stickers
Otra alternativa de último momento son las ilustraciones pequeñas para recortar. Puedes imprimirlas en papel adhesivo o utilizar cinta doble cara para convertirlas en stickers.
5. Pulseras de papel
Diseña pequeñas pulseras con los nombres de los integrantes, frases relacionadas con el grupo o los colores que más te gusten. Son fáciles de transportar y puedes preparar muchas en poco tiempo.
6. Separadores de libros
Imprime diseños verticales con fotografías o ilustraciones de Stray Kids, recórtalos y hazles un pequeño orificio para colocar un listón.
7. Mini sobres sorpresa
Puedes preparar pequeños sobres de papel y colocar dentro una tarjeta, sticker o mensaje para otro STAY. La sorpresa estará en descubrir qué integrante le tocó
8. Paletas personalizadas
Si quieres llevar algo todavía más sencillo, imprime varias plantillas de los integrantes en tamaño pequeño, recórtalas y colócalas sobre paletas de tu elección. Así puedes comprar una bolsa de dulces, añadirles los diseños y convertirlos rápidamente en freebies para repartir.