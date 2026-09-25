Qué debe llevar un kit de uñas: los utensilios básicos para hacérmelas yo misma en casa

Hacerse las uñas en casa no requiere tener un cajón lleno de productos. Para empezar, basta con contar con cortauñas, lima, palitos de naranjo, cortacutículas, cepillo de uñas y pulidor, además de algunos productos opcionales como quitaesmalte, aceite para cutículas y crema de manos. La clave está en saber qué función cumple cada herramienta y utilizarla sin maltratar la uña. Aquí te explicamos.

Estos son los utensilios que necesitas para tu manicura: uno por uno

No todos los accesorios que aparecen en los kits de manicura son indispensables. De hecho, Fussy señala que con seis herramientas básicas es posible realizar una manicura completa en casa: cortaúñas, lima, palitos de naranjo, cortacutículas, cepillo de uñas y pulidor.

Aprende a usar estos 6 utensilios básicos para hacerse las uñas en casa.|(ESPECIAL/IA)

Cortaúñas: Es el utensilio que permite reducir el largo de las uñas de forma rápida y uniforme. Si quieres mantenerlas cortas, puedes utilizarlo antes de pasar a la lima para perfeccionar la forma. Lima: Después de cortar las uñas, llega el momento de darles forma. La lima ayuda a suavizar los bordes y conseguir un acabado más uniforme. Para las uñas naturales, Manicura24 recomienda utilizar una lima de rugosidad fina y realizar los movimientos siempre en una misma dirección. Palito de naranjo: Este pequeño accesorio sirve para trabajar suavemente la zona de la cutícula y retirar restos de producto o suciedad. Es importante no utilizarlo con demasiada fuerza, ya que la cutícula cumple una función protectora. Cortacutículas: Su función es retirar pequeñas cantidades de piel muerta que sobresalen alrededor de la uña. No debe utilizarse para eliminar toda la cutícula: hacerlo en exceso puede provocar pequeñas heridas y dejar la zona más expuesta. Cepillo de uñas: Antes de comenzar la manicura, conviene que las uñas estén limpias. El cepillo permite eliminar residuos que pueden quedar alrededor y debajo de ellas, dejando la superficie preparada para los siguientes pasos. Pulidor: Es el encargado de suavizar pequeñas irregularidades de la superficie y, dependiendo del tipo, aportar brillo a la uña natural. Lo ideal es utilizarlo con moderación para evitar desgastar demasiado la lámina ungueal.

Con estas herramientas puedes montar un kit sencillo sin necesidad de comprar un estuche con decenas de piezas. Fussy recomienda priorizar los utensilios que realmente vas a utilizar y añadir otros accesorios conforme los necesites.

Cómo cuidar las uñas desde casa para que luzcan saludables

Una manicura bonita empieza con unas uñas cuidadas. Mayo Clinic recomienda mantenerlas limpias y secas, cortarlas con herramientas adecuadas y aplicar crema hidratante también sobre las uñas y las cutículas. Además, aconseja evitar morderlas, arrancar las cutículas o utilizar productos demasiado agresivos. De esta manera, tendrás unas uñas visiblemente más saludables sin necesidad de ir a la estética.

Hazte la manicure en casa para ahorrar tiempo y dinero en costosos salones.|(ESPECIAL/CANVA)

La hidratación también puede convertirse en un paso diario. Manicura24 recomienda prestar especial atención a las cutículas mediante aceites específicos, además de proteger las manos con guantes cuando se realizan tareas domésticas que implican contacto prolongado con agua, detergentes o productos químicos.

Otro punto importante es no abusar del limado. Para mantener la uña natural en buenas condiciones, conviene hacerlo suavemente y evitar desgastar su superficie en exceso. Y si aparecen cambios persistentes de color, forma, grosor, dolor, hinchazón o separación de la uña, Mayo Clinic aconseja consultar con un profesional de la salud.

Con una rutina sencilla de limpieza, limado e hidratación, el kit de manicura puede convertirse en un aliado para mantener las manos cuidadas sin necesidad de salir de casa.