Día del Novio: cuándo se celebra y qué se puede regalar

Ayer fue 21 de septiembre por lo que muchas mujeres fueron agasajadas por los hombres con las tradicionales flores amarillas. Esta tradición nació en Argentina, pero se ha ido expandiendo por diferentes países como México. Ahora le toca a los hombres recibir regalos ya que se avecina el Día del Novio.

Mónica Escobedo sufre LESIÓN; un animal la tiró en La Granja VIP

Esta es una fecha especial para que los hombres puedan ser agasajados por sus novias con algún regalo interesante. Aquí te vamos a contar sobre los mejores regalos que puedes hacer en esta fecha.

¿Cuándo es el Día del Novio?

El Día del Novio se celebra el 3 de octubre y a diferencia de otras fechas no cuenta con un origen histórico establecido ni tampoco ha sido creada de manera formal por alguna institución.

Esta celebración empezó a tomar fuerza sobre todo en las redes sociales ya que las parejas comenzaron a compartir ideas para celebrar y consentir a sus compañeros sentimentales. Con el tiempo, la fecha fue ganando presencia y ahora muchas personas ya la tienen ubicada en su calendario.

La intención de este día es poder reconocer y celebrar al novio por lo que la idea es dedicar un momento para agradecer la compañía que ofrecen. También es el momento de recordar buenos momentos y darles mucho cariño.

En cuanto a los regalos pues eso depende de los gustos de las personas por lo que puede celebrarse con una cena romántica, una salida, una experiencia o quedarse en casa viendo alguna película. Todo depende de las maneras de celebración que estén acostumbrados a realizar.

Ideas de regalos para el Día del Novio

Si estás buscando un regalo para tu novio pues lo primero a tener en cuenta son los gustos. En el caso de que ame la tecnología puedes optar por audífonos, accesorios para el celular o algún nuevo dispositivo.

Por otro lado, si tu novio es amante del gimnasio podrías obsequiarle ropa para sus actividades, accesorios o suplementos para que siga con su entrenamiento de la mejor manera.

También puedes tener en cuenta que, si ama la música regalarle boletos para algún concierto, un disco, una playlist personalizada o alguna canción que vaya dedicada a él.

