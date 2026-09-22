Cómo tener rizos definidos en solo 5 pasos y pocos minutos

Tener rizos definidos en solo 5 pasos y pocos minutos es posible, si se utiliza una rutina adaptada a la textura del cabello y se aplican los productos en el orden adecuado. Humedecer la melena, distribuir un acondicionador sin enjuague, incorporar un producto de fijación, realizar scrunch y secar sin manipular demasiado los mechones son las claves para conseguir una definición rápida y duradera.

Ivonne Montero se resigna en La Granja VIP y disfruta de un baño al aire libre (VIDEO)

El resultado no depende únicamente de la cantidad de productos utilizados. La porosidad, el grosor de la fibra, la densidad y el patrón de los rizos influyen en la manera en que el cabello absorbe la humedad y conserva la forma.

¿Cuáles son los 5 pasos para definir los rizos rápidamente?

La definición puede realizarse tanto después del lavado como para refrescar el cabello al día siguiente. En ambos casos, es importante que la fibra tenga un nivel de humedad adecuado para distribuir los productos de manera uniforme y evitar que algunas zonas queden rígidas o sin forma.



Humedece el cabello: pulveriza agua sobre el cabello o humedécelo ligeramente con las manos, especialmente si se trata de una rutina de refrescado. No es necesario empapar la melena, pero sí conseguir que los mechones estén suficientemente húmedos para distribuir el producto. Aplica un acondicionador sin enjuague: utiliza un leave-in o acondicionador sin enjuague adecuado para tu tipo de cabello. Reparte el producto desde los medios hacia las puntas y utiliza los dedos o un peine de dientes anchos para desenredar con suavidad. Incorpora un gel o una espuma de fijación: aplica una pequeña cantidad de gel, mousse o espuma específica para rizos. Estos productos pueden crear una película de fijación que ayuda a mantener la definición y a reducir el encrespamiento durante el secado. Haz scrunch para formar los rizos: aprieta los mechones desde las puntas hacia la raíz. Inclina ligeramente la cabeza y recoge pequeñas secciones de cabello con las manos, presionándolas suavemente hacia arriba. Repite el movimiento en diferentes zonas sin retorcer ni frotar la fibra. Seca sin manipular demasiado el cabello: si tienes pocos minutos, un difusor puede ayudar a acelerar el proceso. Utilízalo con temperatura baja o media y potencia moderada, manteniéndolo cerca de los mechones sin aplastarlos de forma constante.

La estilista británica Lorraine Massey, conocida por su trabajo especializado en cabello rizado, ha promovido rutinas que priorizan la hidratación y la definición individualizada: cada patrón de rizo necesita una combinación diferente de productos y técnicas.

¿Qué recomiendan los expertos para conseguir rizos definidos y sin frizz?

La definición del cabello rizado requiere un equilibrio entre hidratación, fijación y manipulación. Los especialistas en tricología señalan que el estado de la fibra capilar también influye en su apariencia. Un cabello dañado, muy poroso o sometido con frecuencia a procesos químicos puede perder suavidad y presentar más frizz.

Para mejorar el resultado, se pueden seguir estas recomendaciones:

