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Estos son los 3 días más importantes de noviembre, según tu signo del zodiaco

La Luna Nueva del 9 de noviembre, el cierre de la conjunción entre el Sol y Mercurio y el cambio de dirección de Mercurio y Venus el día 13 marcan un mes de revisión y nuevos comienzos para cada signo del zodiaco.

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Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

Noviembre de 2026 reúne varios movimientos astrológicos que invitan a revisar decisiones, conversaciones y vínculos en la vida de cada signo del zodiaco. La Luna Nueva en Escorpio del lunes 9 se asocia con la intención de iniciar una etapa, mientras que la conjunción del Sol y Mercurio (activa hasta alrededor del 10) pone el foco en la comunicación y la reflexión.

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Según la astrología, Mercurio y Venus retoman su movimiento directo el 13 de noviembre. Este cambio simbólico se relaciona con una mayor claridad para abordar asuntos que estuvieron en revisión.

¿Cuáles son los 3 días más importantes de noviembre 2026 para cada signo?

Las fechas destacadas son el 9, el 10 y el 13 de noviembre. Cada una representa un momento simbólico y energético para cada signo.

  • Aries: 9 de noviembre, para definir una intención personal; 10, para ordenar una conversación pendiente; 13, para revisar acuerdos y compromisos.
  • Tauro: 9 de noviembre, para replantear una relación; 10, para escuchar con atención; 13, para recuperar claridad en un vínculo.
  • Géminis: 9 de noviembre, para ajustar una rutina; 10, para resolver asuntos prácticos; 13, para retomar un diálogo o una negociación.
  • Cáncer: 9 de noviembre, para abrir espacio a la creatividad; 10, para expresar lo que sientes; 13, para revisar un proyecto que te entusiasma.
  • Leo: 9 de noviembre, para atender asuntos del hogar; 10, para hablar sobre una situación familiar; 13, para reconsiderar una decisión personal.
  • Virgo: 9 de noviembre, para establecer una meta; 10, para aclarar ideas; 13, para recuperar una conversación o propuesta.
  • Libra: 9 de noviembre, para revisar tus prioridades; 10, para analizar gastos o recursos; 13, para conversar sobre un acuerdo económico.
  • Escorpio: 9 de noviembre, para plantear un nuevo comienzo; 10, para reconocer una verdad personal; 13, para revisar cómo expresas tus necesidades.
  • Sagitario: 9 de noviembre, para tomar una pausa; 10, para procesar una experiencia; 13, para reconsiderar un asunto emocional.
  • Capricornio: 9 de noviembre, para definir una intención vinculada con amistades; 10, para intercambiar ideas; 13, para retomar un proyecto colectivo.
  • Acuario: 9 de noviembre, para replantear una meta profesional; 10, para comunicar tus expectativas; 13, para revisar una alianza o colaboración.
  • Piscis: 9 de noviembre, para abrirte a un aprendizaje; 10, para explorar nuevas ideas; 13, para reconsiderar un plan de estudio o viaje.

¿Cuál es la energía cósmica astrológica de noviembre 2026?

  • 9 de noviembre, Luna Nueva en Escorpio: simboliza un ciclo de renovación, introspección y establecimiento de intenciones. Puede ser una oportunidad para identificar qué se desea transformar.

  • Hasta alrededor del 10 de noviembre, conjunción del Sol y Mercurio: favorece, desde la interpretación astrológica, el análisis, las conversaciones profundas y la revisión de pensamientos. La energía escorpiana invita a buscar claridad detrás de lo evidente.
  • 13 de noviembre, Mercurio y Venus directos: el cambio de dirección se asocia con la posibilidad de retomar asuntos comunicativos y afectivos que estuvieron en pausa. Es un momento para revisar acuerdos y expresar necesidades con mayor claridad.
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