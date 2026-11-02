Estos son los 3 días más importantes de noviembre, según tu signo del zodiaco

Noviembre de 2026 reúne varios movimientos astrológicos que invitan a revisar decisiones, conversaciones y vínculos en la vida de cada signo del zodiaco. La Luna Nueva en Escorpio del lunes 9 se asocia con la intención de iniciar una etapa, mientras que la conjunción del Sol y Mercurio (activa hasta alrededor del 10) pone el foco en la comunicación y la reflexión.

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Según la astrología, Mercurio y Venus retoman su movimiento directo el 13 de noviembre. Este cambio simbólico se relaciona con una mayor claridad para abordar asuntos que estuvieron en revisión.

¿Cuáles son los 3 días más importantes de noviembre 2026 para cada signo?

Las fechas destacadas son el 9, el 10 y el 13 de noviembre. Cada una representa un momento simbólico y energético para cada signo.



Aries : 9 de noviembre, para definir una intención personal; 10, para ordenar una conversación pendiente; 13, para revisar acuerdos y compromisos.

: 9 de noviembre, para definir una intención personal; 10, para ordenar una conversación pendiente; 13, para revisar acuerdos y compromisos. Tauro : 9 de noviembre, para replantear una relación; 10, para escuchar con atención; 13, para recuperar claridad en un vínculo.

: 9 de noviembre, para replantear una relación; 10, para escuchar con atención; 13, para recuperar claridad en un vínculo. Géminis: 9 de noviembre, para ajustar una rutina; 10, para resolver asuntos prácticos; 13, para retomar un diálogo o una negociación.

9 de noviembre, para ajustar una rutina; 10, para resolver asuntos prácticos; 13, para retomar un diálogo o una negociación. Cáncer : 9 de noviembre, para abrir espacio a la creatividad; 10, para expresar lo que sientes; 13, para revisar un proyecto que te entusiasma.

: 9 de noviembre, para abrir espacio a la creatividad; 10, para expresar lo que sientes; 13, para revisar un proyecto que te entusiasma. Leo : 9 de noviembre, para atender asuntos del hogar; 10, para hablar sobre una situación familiar; 13, para reconsiderar una decisión personal.

: 9 de noviembre, para atender asuntos del hogar; 10, para hablar sobre una situación familiar; 13, para reconsiderar una decisión personal. Virgo : 9 de noviembre, para establecer una meta; 10, para aclarar ideas; 13, para recuperar una conversación o propuesta.

: 9 de noviembre, para establecer una meta; 10, para aclarar ideas; 13, para recuperar una conversación o propuesta. Libra : 9 de noviembre, para revisar tus prioridades; 10, para analizar gastos o recursos; 13, para conversar sobre un acuerdo económico.

: 9 de noviembre, para revisar tus prioridades; 10, para analizar gastos o recursos; 13, para conversar sobre un acuerdo económico. Escorpio : 9 de noviembre, para plantear un nuevo comienzo; 10, para reconocer una verdad personal; 13, para revisar cómo expresas tus necesidades.

: 9 de noviembre, para plantear un nuevo comienzo; 10, para reconocer una verdad personal; 13, para revisar cómo expresas tus necesidades. Sagitario : 9 de noviembre, para tomar una pausa; 10, para procesar una experiencia; 13, para reconsiderar un asunto emocional.

: 9 de noviembre, para tomar una pausa; 10, para procesar una experiencia; 13, para reconsiderar un asunto emocional. Capricornio : 9 de noviembre, para definir una intención vinculada con amistades; 10, para intercambiar ideas; 13, para retomar un proyecto colectivo.

: 9 de noviembre, para definir una intención vinculada con amistades; 10, para intercambiar ideas; 13, para retomar un proyecto colectivo. Acuario : 9 de noviembre, para replantear una meta profesional; 10, para comunicar tus expectativas; 13, para revisar una alianza o colaboración.

: 9 de noviembre, para replantear una meta profesional; 10, para comunicar tus expectativas; 13, para revisar una alianza o colaboración. Piscis: 9 de noviembre, para abrirte a un aprendizaje; 10, para explorar nuevas ideas; 13, para reconsiderar un plan de estudio o viaje.

¿Cuál es la energía cósmica astrológica de noviembre 2026?

9 de noviembre, Luna Nueva en Escorpio: simboliza un ciclo de renovación, introspección y establecimiento de intenciones. Puede ser una oportunidad para identificar qué se desea transformar.