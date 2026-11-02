Estos son los 3 días más importantes de noviembre, según tu signo del zodiaco
La Luna Nueva del 9 de noviembre, el cierre de la conjunción entre el Sol y Mercurio y el cambio de dirección de Mercurio y Venus el día 13 marcan un mes de revisión y nuevos comienzos para cada signo del zodiaco.
Noviembre de 2026 reúne varios movimientos astrológicos que invitan a revisar decisiones, conversaciones y vínculos en la vida de cada signo del zodiaco. La Luna Nueva en Escorpio del lunes 9 se asocia con la intención de iniciar una etapa, mientras que la conjunción del Sol y Mercurio (activa hasta alrededor del 10) pone el foco en la comunicación y la reflexión.
"¡Mucha fuerza!”, Grupo Firme envió sus condolencias a El Komander
Según la astrología, Mercurio y Venus retoman su movimiento directo el 13 de noviembre. Este cambio simbólico se relaciona con una mayor claridad para abordar asuntos que estuvieron en revisión.
¿Cuáles son los 3 días más importantes de noviembre 2026 para cada signo?
Las fechas destacadas son el 9, el 10 y el 13 de noviembre. Cada una representa un momento simbólico y energético para cada signo.
- Aries: 9 de noviembre, para definir una intención personal; 10, para ordenar una conversación pendiente; 13, para revisar acuerdos y compromisos.
- Tauro: 9 de noviembre, para replantear una relación; 10, para escuchar con atención; 13, para recuperar claridad en un vínculo.
- Géminis: 9 de noviembre, para ajustar una rutina; 10, para resolver asuntos prácticos; 13, para retomar un diálogo o una negociación.
- Cáncer: 9 de noviembre, para abrir espacio a la creatividad; 10, para expresar lo que sientes; 13, para revisar un proyecto que te entusiasma.
- Leo: 9 de noviembre, para atender asuntos del hogar; 10, para hablar sobre una situación familiar; 13, para reconsiderar una decisión personal.
- Virgo: 9 de noviembre, para establecer una meta; 10, para aclarar ideas; 13, para recuperar una conversación o propuesta.
- Libra: 9 de noviembre, para revisar tus prioridades; 10, para analizar gastos o recursos; 13, para conversar sobre un acuerdo económico.
- Escorpio: 9 de noviembre, para plantear un nuevo comienzo; 10, para reconocer una verdad personal; 13, para revisar cómo expresas tus necesidades.
- Sagitario: 9 de noviembre, para tomar una pausa; 10, para procesar una experiencia; 13, para reconsiderar un asunto emocional.
- Capricornio: 9 de noviembre, para definir una intención vinculada con amistades; 10, para intercambiar ideas; 13, para retomar un proyecto colectivo.
- Acuario: 9 de noviembre, para replantear una meta profesional; 10, para comunicar tus expectativas; 13, para revisar una alianza o colaboración.
- Piscis: 9 de noviembre, para abrirte a un aprendizaje; 10, para explorar nuevas ideas; 13, para reconsiderar un plan de estudio o viaje.
¿Cuál es la energía cósmica astrológica de noviembre 2026?
- 9 de noviembre, Luna Nueva en Escorpio: simboliza un ciclo de renovación, introspección y establecimiento de intenciones. Puede ser una oportunidad para identificar qué se desea transformar.
- Hasta alrededor del 10 de noviembre, conjunción del Sol y Mercurio: favorece, desde la interpretación astrológica, el análisis, las conversaciones profundas y la revisión de pensamientos. La energía escorpiana invita a buscar claridad detrás de lo evidente.
- 13 de noviembre, Mercurio y Venus directos: el cambio de dirección se asocia con la posibilidad de retomar asuntos comunicativos y afectivos que estuvieron en pausa. Es un momento para revisar acuerdos y expresar necesidades con mayor claridad.