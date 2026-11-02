4 plantillas de Kpop Demon Hunters para hacerte tatuajes temporales en casa y borrarlos fácil con agua y jabón

No cabe duda que una de las películas más exitosas hoy en día es Kpop Demon Hunters. La cinta actualmente cuenta con muchos fans que acumulan miles de productos de sus personajes favoritos, sin embargo en esta ocasión te presentamos 4 plantillas gratis para que crees tus propios tatuajes temporales.

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Kpop Demon Hunters: Plantillas para hacerte tatuajes temporales en casa y borrarlos fácil con agua y jabón

Estos tatuajes se pueden realizar de manera muy sencilla además de que son temporales; es decir, se pueden eliminar con ayuda de jabón y agua. Estos diseños son elementos característicos de la cinta además de que pueden ser a color o blanco y negro.

Kpop Demon Hunters: Plantilla de las Guerreras Huntrix para hacerte tatuajes temporales

Esta plantilla, como su nombre lo indica tiene a las Guerreras Huntrix: Rumi, Zoey y Mira. Además de esto tiene el nombre de la película. La figura es en blanco y negro y resalta detalles de las protagonistas como sus espadas, cabello y accesorios.

Kpop Demon Hunters: Plantilla de los Saja Boys para hacerte tatuajes temporales

Esta plantilla es ideal para las personas que aman a los integrantes de la icónica banda de kpop de la cinta. La figura cuenta con los cantantes del éxito “Soda Pop”. Todos lucen sonrientes y haciendo con su mano el icónico corazón coreano. Es en blanco y negro por lo que si buscas que no sea a color, este diseño es ideal para ti.

Kpop Demon Hunters: Plantilla de Derpy Tiger para hacerte tatuajes temporales

Sin lugar a dudas uno de los personajes favoritos de la película es Derpy Tiger por lo que en esta plantilla te presentamos tres versiones distintas del tierno animal. En una figura se ve sentado sonriendo, mientras que en otra su posición es de lado y aparece con la boca abierta. Por otro lado, en otra figura tiene un pequeño pájaro sobre su cabeza.

Kpop Demon Hunters: Plantilla de los personajes animados a color para hacerte tatuajes temporales

Esta plantilla, como su nombre lo indica, tiene a todos los personajes de la película, pero en versión animada donde sus cabezas son más grandes que su cuerpo además de que es a color y no en blanco y negro, como las anteriores. Se encuentran las Guerreras Huntrix, los Saja Boys, Derpy Tiger y el logo de la película.

¿Cómo hacer tatuajes temporales de forma fácil?

Realizar tatuajes temporales es un proceso muy sencillo, solo necesitas las figuras que quieres pegar sobre la piel en un papel, agua y perfume. En un recipiente colocarás el papel y le pondrás 4 disparos de perfume, posteriormente colocarás agua fría y dejarás reposar 5 minutos. Después lo sacarás, sobre tu piel pondrás más perfume y colocarás la figura con la tinta dirigida a tu piel. Con ayuda de un algodón dejarás que se absorba todo lo mojado y esperarás dos minutos. Con mucho cuidado despegarás el papel y listo.