Manelyk confiesa la verdad de su relación con Niurka en La Granja VIP: antes de estar en la TV ya se conocían

Aunque parece que no se soportan y son enemigas declaradas en La Granja VIP, lo cierto es que a Manelyk y Niurka las une un pasado que muy pocos saben. Y es que mucho antes de que se encontraran en realities y protagonizaran fuertes peleas, ellas ya se conocían de años atrás y por fin contaron cómo fueron las primeras veces que coincidieron, pero no fue en un foro de TV, sino que todo se dio gracias a una casualidad.

De acuerdo con lo que Mane le contó a Kunno, ella empezó a tratar a Niurka desde que estaba en la prepa, pues era compañera de Kiko, el hijo mayor de la vedette. Así que gracias a que a los dos les gustaba salir de fiesta, solían frecuentar los mismos lugares y hasta la llamada "mujer escándalo" se encargaba de conseguirles los mejores lugares para que se la pasaran bien.

"Yo iba con Kiko en la escuela, íbamos juntos en la prepa. En esa época íbamos mucho a un antro, desde ahí la conocí. Estaba padre porque para nosotros era como: 'salimos con Niurka'. Qué chiquito es el mundo", dijo emocionada la influencer, quien admitió que tiene muy gratos recuerdos de esta época por todas las experiencias que vivió.

Mane recordó que conoció a Niurka gracias a que iba en la misma escuela que su hijo|ESPECIAL

Niurka reveló cómo conoció a Manelyk y demuestra que SÍ le tiene cariño pese a sus peleas en La Granja VIP

Para que no quedara ninguna duda de su historia, Mane le habló a Niurka para que confirmara que sí la conoce desde que iba en la prepa y que hasta se fueron de fiesta juntas. En ese momento, la cubana ya era famosa y trabajaba en la televisión, mientras que para la "reina de los realities", este mundo todavía era desconocido y no se imaginaba el futuro que tendría en la pantalla chica.

Al respecto, Niurka recordó que para ella era indispensable que sus hijos y compañeros estuvieran seguros en cualquier parte, así que no le importaba tener que pagar seguridad para que estuvieran al pendiente. Además, mencionó que hubo ocasiones en las que ella también iba a las reuniones para cuidarlos y terminaban divirtiéndose, pero siempre marcando la línea de que no podía tomar de más, y es por eso que por más que tengan conflictos, sigue guardándole cierta confianza a Manelyk.

"Yo hacía las reservas, un VIP con dos guarros, para mis hijos y sus amigos. A esta niña yo ya la conozco, desde jovencita. Cuando salía con ellos solo era para bailar, nunca me viste ped* ni nada. Yo solo iba a echarles el ojo", dijo con una sonrisa por recordar esta etapa en la que su única prioridad era que sus hijos estuvieran bien.